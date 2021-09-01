宜蘭映像節 刺客聶隱娘電影經典場景再現

宜蘭縣政府今天表示，中興文化創意園區年度活動「映像節」，9月4日至10月10日登場，除再現「刺客聶隱娘」電影經典場景，還有戶外汽車電影院、電影教學座談會等活動。

縣府表示，「映像節」自2017年起舉辦後，已成為中興文化創意園區年度品牌活動。今年活動以「記憶、技藝」為主軸，「電影、光影、聲影、留影、投影」為5大主題規劃。

縣府指出，由舒淇、張震等演員主演的「刺客聶隱娘」電影，曾獲第68屆坎城影展最佳導演獎、第52屆金馬獎等多項獎項，也曾在宜蘭縣內的九寮溪等地取景。這次「映像節」特別將這部電影的經典場景重現，並在展期每週日下午2時至4時，讓民眾體驗古裝拍照。

此外，活動期間每週末晚上7時起，園區舉辦戶外汽車電影院，播放「翻滾吧！阿信」、「光陰的故事」等7部精選經典電影，讓民眾重新感受懷舊復古情懷，也展示10部國寶級攝影機，並以族譜擬人化有趣方式，讓民眾輕鬆了解電影史。