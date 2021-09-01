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潮境灣桶形海綿遭五花大綁 林右昌：查辦重罰

中央社 / 基隆1日電

國立海洋科技博物館近期發現潮境保護區出現新的珊瑚斷枝，還有桶形海綿被五花大綁定錨，基隆市長林右昌今天說，一定會追查到底，查到後予以嚴辦重罰。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，許多水域活動陸續解封，海科館昨天表示，上個週休假日每天都有近600人次下水，假期過後，海科館潛水志工下水定期巡檢，發現原本完整的珊瑚花園已開始出現新的珊瑚斷枝。

海科館指出，保育區內還有人任意下錨，把錨定在桶形海綿上更是萬萬不可，綑綁會造成桶形海綿受傷，呼籲大家珍惜潮境這片得來不易且具有豐富自然生態的海灣，盼在大家共同維護下，讓海洋資源得以生生不息。

林右昌今天接受媒體訪問表示，已要求海科館針對潮境灣制訂潛水與浮潛等規範，這處海灣是市府劃設的保育區，不是一般水域，更須要求保育相關配套，「不是你想潛就可以潛水，或是你想游泳就可以游泳」。

林右昌說，希望所有熱愛海洋的民眾要做保育尖兵，保護海洋生態和生物，潮境海灣是保育區，到此處潛水的民眾應以保育員的角色下潛，而不是用遊憩心態潛水，已要求市府產業發展處會同警察局追查到底，查到後予以嚴辦重罰。

產發處指出，綑綁海洋生物的行為已嚴重危害桶形海綿生長，雖沒有將桶形海綿抓上岸，但已破壞保育區生態，將蒐證追查，一旦查獲行為者，會依違反漁業法規定，開罰新台幣3萬元到15萬元。

海科館 珊瑚 林右昌

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