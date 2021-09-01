婦產科旁婦幼停車格加註「孕婦優先」惹議 基市府塗掉

基隆市政府交通處在婦產科診所區域的「婦幼停車格」，加註「孕婦優先停車位」文字，想讓孕婦停車便方便，但引發駕駛人質疑孕婦只是「優先」，別的車輛是不是也能停放？警方表示，停在婦幼停車格未出示識別證就是違規；交通處為免除爭議，今天已塗去「孕婦優先停車位」文字。

基隆市有網友8月30日在臉書社團貼文，指因急著送長輩到新昆明醫院就醫，把車在信三路吳婦產科外標示孕婦「優先」的停車格，結果收到「婦幼『專用』停車格停車（未置證）」罰單，質疑「這是陷阱嗎？優先=專用？」

市警局交通隊副隊長吳誌權說，「婦幼專用停車格」依「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」設立，落實保障婦幼權利。停車格只要符合1標誌跟2標線（粉紅色外框）即構成「婦幼專用停車格」，專供孕婦及育有6歲以下兒童者停車，不需再標示婦幼專用文字。

吳誌權表示，很多縣市也會在遊樂場附近，或者家長會帶小朋友去玩的地方的婦幼停車格，加註「親子優先」之類文字。就本次事件來說，這處已設標誌及粉紅色標線的婦幼停車格，車格內雖有孕婦優先文字，並不影響專用地位，員警舉發無誤。

網友貼文引起網友討論，王姓孕婦認為，「就是婦幼停車格啊，你po上來才莫名其妙」；另有網友說，在專用停車格內噴寫孕婦優先文字，是「畫蛇添足，浪費油漆」。