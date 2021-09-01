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花蓮成立首間身心健康防治所 整合資源解決心理問題

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府今天成立「花蓮縣身心健康及成癮防治所」，將整合資源，提供更專業的資訊及單一窗口的服務。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府今天成立「花蓮縣身心健康及成癮防治所」，將整合資源，提供更專業的資訊及單一窗口的服務。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府成立「花蓮縣身心健康及成癮防治所」，也是全台首間防治所，今天舉行揭牌啟用典禮。縣長徐榛蔚表示，縣府整合縣內教育、社福、司法、警政及衛生醫療等資源，提供更專業的資訊及單一窗口的服務，守護鄉親的心理健康。

衛福部心理及口腔健康司長諶立中今天出席典禮，他說，現代人面對心理的問題愈來愈多，花蓮成立全台第1所結合心理健康及毒品防制的防治所，這是起點不是終點。近年來，政府心理衛生經費成長，今年預算有25億，明年預計提升至30億元，重視心理健康。

徐榛蔚表示，心理健康和生理健康同樣重要，擁有健康的心靈，才能克服每天的生活壓力，解決日常生活中的難題，以及維持良好的人際關係，達到穩定社會、家庭的和諧。

身心健康及成癮防治所分成1至4樓，1樓是醫療門診、2樓提供心理諮詢諮商服務、3樓為社區心理衛生中心、4樓毒品則是防制危害中心。其中，身心醫療門診延攬學經歷俱佳的徐聖輝醫師，他畢業於台北醫學大學，曾在台大醫院精神科完成住院醫師訓練，陸續服務於衛福部立八里療養院精神科、和信治癌中心醫院身心科、宇寧身心診所、卓溪鄉衛生所，擁有30年豐富的從醫經驗。

花蓮縣身心健康及成癮防治所提醒鄉親，多關愛自己，也多關心周遭的人，有心理困擾，可撥安心專線1925，24小時全年無休，另毒品危害防制中心諮詢專線0800-770-885 。

衛生所 毒品 徐榛蔚

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