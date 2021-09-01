基隆市路邊停車費免擔心逾期未繳 今起eTag可代繳

為提供更多元、便利的繳費管道，今天起，基隆市與遠通電通公司合作提供民眾以eTag代繳基隆市路邊停車費，不僅方便省事，更不用擔心停車費逾期未繳。

目前基隆市路邊停車費繳費管道已包含超商定點代收、電信代繳、智慧行動支付等，今起再增加一個管道，已申辦eTag的車主，透過eTag聯名銀行信用卡即可代繳基隆市路邊停車費，透過遠通公司開發之手機APP，就能完成相關服務申辦，除了享受eTag國道通行費自動儲值亦可代繳路邊停車費。

交通處表示，欲申辦eTag代繳基隆市路邊停車費服務的民眾，若已申辦其他金融或電信業者代繳服務，必須先取消才能申辦。此外，民眾將車輛停在路邊停車場時，開單員仍會開立紙本繳費單，系統傳輸後將自動扣繳停車費，請勿再持停車單到超商繳費，以免重複繳費；民眾若有報帳需求，則可透過ETC APP查詢停車費用明細，或至「基隆市政府路邊停車管理中心」（https://park.klcg.gov.tw/）查詢列印收據。

交通處表示，疫情警戒期間建議可多使用線上支付或代繳管道繳納路邊停車費用(如：eTag、中華電信、台灣大哥大及遠傳電信或智慧支付平台：歐付寶allPay、OnePaid萬付通、Pi行動錢包、JKOPAY街口、GAMA Pay橘子支、iPASS PAY一卡通、friDay錢包、車麻吉、停車大聲公)，減少不必要的接觸風險。