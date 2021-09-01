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花蓮市再有新地景 國福幸運草景觀水池嶄新亮相
花蓮市又有新景點。市公所在郊區國福里打造幸福運為造型的景觀水池，以噴泉湧水及夜間照明，變化出獨特水景，即日起開放，市長魏嘉賢期待如蔭綠草搭配景觀水池，能成為親子共遊的熱門景點。
國福里幸運草景觀水池位在過國福大橋後第二個紅綠燈右轉約100公尺處，該處整體園區約5公頃，市公所每年秋冬營造美麗花海，園區還可見到大片草坪及落羽松，市公所取到民眾心聲，再規畫景觀水池，讓園區生態景觀更加豐富有活力。
市長魏嘉賢今天與公所農業及景觀發展課長洪國山前往視察。魏嘉賢說，水池的整體設計及興建，都由農觀課人員一手包辦，規畫不輸給專業；國福園區一向都是朝生態發展做規畫，隨季節不同展現不同風情，像是美麗的落羽松林道，農曆春節前遍植七彩草花，以及福字綠籬迷宮等，園區還有蜻蜓、白鷺鷥等昆蟲和鳥類，隨著幸運草景觀水池再加入，相信很快就會成為戶外教學場域及熱門拍照打卡景點。
洪國山說，景觀水池約100坪大，採幸運草造型設計，是當地也可看得到的植物，周邊也設計了幸運草的裝置藝術。景觀水池未來還會引進更多水生植物，讓園區地景更多樣性，生態更豐富，也是適合遊客休憩的景點。考量安全，水池最深處僅有1公尺，仍希望民眾欣賞或在池邊拍照就好，不要走入池中。
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