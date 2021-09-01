快訊

新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

麥迪康慨捐1萬片口罩 關懷華山基金會孤老

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
香港商麥迪康亞太有限公司台灣分公司雪中送炭，今天捐贈1萬片口罩予華山基金會。記者林佳彣／攝影
香港商麥迪康亞太有限公司台灣分公司雪中送炭，今天捐贈1萬片口罩予華山基金會。記者林佳彣／攝影

中秋節倒數不到1個月，華山基金會推出2021「愛老人 中秋亮起來」防疫關懷禮，要送給失能、失智、失依長輩過佳節。不過疫情衝擊，各界捐款大幅減少，香港商麥迪康亞太有限公司台灣分公司雪中送炭，今天由總經理朱家寶代表慨捐1萬片口罩、市價約3萬元，再加碼百份防疫關懷禮，「疫」起守護宜蘭在地孤老。

香港商麥迪康亞太有限公司生產一次性醫療用品，行銷全世界95個國家，朱家寶表示，因應國內疫情需求，配合政府徵用口罩，供應對象以宜花東民眾居多。有感於疫情影響，公司秉持取之於社會、用之於社會，善盡社會企業責任，以棉薄之力作為回饋。

華山基金會以結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人為理念，在台澎金馬設近400站，服務失能、失智、失依長者，共約3萬人。因應中秋佳節到來，華山基金會發起「愛老人 中秋亮起來」防疫關懷禮，內含抗菌肥皂、口罩、麥片、常溫料理包、後背包、祝福小卡，每份350元。

受到疫情間接影響，華山基金會宜蘭縣站長呂碧玫坦言，募款不甚理想，尤其是宜蘭地區須送出825份中秋關懷禮，目前僅達3成；希望藉由香港商麥迪康亞太有限公司台灣分公司拋磚引玉，邀請尚有能力的民眾、企業一同響應。意者請洽呂小姐（03-9384471）。

香港商麥迪康亞太有限公司台灣分公司捐贈1萬片口罩予華山基金會。記者林佳彣／攝影
香港商麥迪康亞太有限公司台灣分公司捐贈1萬片口罩予華山基金會。記者林佳彣／攝影
因應中秋佳節到來，華山基金會發起「愛老人 中秋亮起來」防疫關懷禮，內含抗菌肥皂、口罩等多項。記者林佳彣／攝影
因應中秋佳節到來，華山基金會發起「愛老人 中秋亮起來」防疫關懷禮，內含抗菌肥皂、口罩等多項。記者林佳彣／攝影

中秋節 疫情 口罩

延伸閱讀

全國最大高職開學！7千學生到校 上校車先掃QR Code

蔡英文：後續落實防疫是當前最重要任務

鄭文燦今與國小生用餐 生：戴口罩上課悶熱難耐

林鄭月娥：香港將盡快爭取加入RCEP 中國大陸表態支持

相關新聞

麥迪康慨捐1萬片口罩 關懷華山基金會孤老

中秋節倒數不到1個月，華山基金會推出2021「愛老人 中秋亮起來」防疫關懷禮，要送給失能、失智、失依長輩過佳節。不過疫情...

婦產科旁婦幼停車格加註「孕婦優先」 好意惹來爭議

基隆市昔日「哨船頭」一帶現有多家婦產科診所，市府交通處在附近「婦幼停車格」內，加註「孕婦優先停車位」文字，想讓孕婦便方便...

開學第一天新設紅綠燈等太久 基隆建德國小多學生遲到

今天開學第一天，基隆市建德國小學生很多人都遲到，主是是因為爭取多年設置的紅綠燈，開學前幾天啟用，但今天家長送學生上課龐大...

台東縣府推「疫後經濟振興、接力挺台東」首發團今出發

台東縣政府振興產業經濟推「疫後經濟振興、接力挺台東」一日遊活動，首發團今天出發，邀請縣內長者、弱勢族群及慰勞防疫有功人員...

影／保育區桶型海棉體五花大綁定錨 林右昌：嚴辦重罰

基隆市潮境灣海域保育區，解約1周後開放潛水客可以潛水，但日前發現有人把錨定在桶型海綿體上，還有珊瑚也斷肢，海科館認為五花...

台東利稻部落傳領共管惹議 村長：希望別傷害部落！

臉書社團「靠北登山大小事」近日張貼有關台東縣海端鄉利稻部落與林管處在傳領共管機制的文件，引起山友及登山社團反彈，紛紛留言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。