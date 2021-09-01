麥迪康慨捐1萬片口罩 關懷華山基金會孤老

中秋節倒數不到1個月，華山基金會推出2021「愛老人 中秋亮起來」防疫關懷禮，要送給失能、失智、失依長輩過佳節。不過疫情衝擊，各界捐款大幅減少，香港商麥迪康亞太有限公司台灣分公司雪中送炭，今天由總經理朱家寶代表慨捐1萬片口罩、市價約3萬元，再加碼百份防疫關懷禮，「疫」起守護宜蘭在地孤老。

香港商麥迪康亞太有限公司生產一次性醫療用品，行銷全世界95個國家，朱家寶表示，因應國內疫情需求，配合政府徵用口罩，供應對象以宜花東民眾居多。有感於疫情影響，公司秉持取之於社會、用之於社會，善盡社會企業責任，以棉薄之力作為回饋。

華山基金會以結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人為理念，在台澎金馬設近400站，服務失能、失智、失依長者，共約3萬人。因應中秋佳節到來，華山基金會發起「愛老人 中秋亮起來」防疫關懷禮，內含抗菌肥皂、口罩、麥片、常溫料理包、後背包、祝福小卡，每份350元。