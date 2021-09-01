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嘉明湖共管條文引爭議 利稻部落澄清是初步規劃

中央社 / 台東縣1日電

熱門登山路線嘉明湖步道，林務局和南橫利稻部落研擬共管機制，包括收費、設備當地出租等初步草案曝光引爭議。利稻部落澄清，目前僅是草案尚未定案。

嘉明湖步道不管是由傳統的向陽森林遊樂區進出，或是由戒茂斯山進入向陽遊樂區出，這幾年都是熱門路線，每年均吸引上萬名山友進入，但也衍生許多亂象。

林務局台東林管處今年積極推動和利稻部落共管措施。日前召開部落會議，會議中討論共管機制的12條文，有人將條文貼上網引發爭議。

其中，引起山友反彈的包括：固定性設備統一由在地合作社辦理租借、要在地高山協作團隊帶領才能入山、建議台東林管處在登山口設置布農族祖靈祈福祭壇、國小六年級成年禮期間禁止登山客申請入山、設置嘉明湖及栗松溫泉申請入山統一窗口及入山者每位酌收新台幣100元等。

網友紛紛留言「支持部落自治，但不能太超過！」、「尊重部落傳統領域，但不能無限上綱啊！」、「政府推向山致敬政策，不是用來賺錢的工具」、「主管機關不能開先例」、「太誇張！乾脆宣布獨立比較快。」

利稻村長古金福、部會議主席邱強永、海端鄉民代表古明良、耆老余阿勇今天出面澄清表示，條文是部落8月28日開部落會議初步討論的建議，不是最終結果，不曉得文件怎麼會被放上網，造成大家誤解和對部落的傷害，現在還只是初步規劃。

古金福強調，傳統領域劃設是經過幾次部落各氏族領導會議得到的結論，提出來的建議是部落初步幾個想法，很高興台東林管處長吳昌佑給部落共管正面善意回應。部落絕對歡迎登山客來部落傳統領域體驗，只是族人也發現若是沒有好好管制經營生態會有被破壞的一天。

台東林管處表示，有關利稻部落與林管處在傳統領域共管機制條文，是利稻部落會議提出期待與林管處研商討論的建議事項，對於部落提出的建言，會持續充分與部落討論，期望在符合現行法規規範下，尋求兼顧尊重部落傳統生活文化、山村產業發展、生態保育及優化登山場域原則下的共識。

台東 嘉明湖 山友

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