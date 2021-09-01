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花蓮捕蜂捉蛇委外執行 民眾仍可撥119求助

中央社 / 花蓮縣1日電

花蓮縣境內捕蜂捉蛇工作今天起正式委外執行，讓消防員專心於緊急救護、消防救災等任務，民眾若有需求，同樣可撥打119求助，不需另外付費。

夏日是蜜蜂及蛇類出沒旺季，花蓮縣政府過去捕蜂捉蛇由消防單位包辦，經縣議員提案，要求捕蜂捉蛇業務回歸農政單位，花蓮縣政府農業處向中央爭取經費，獲核定新台幣520萬元，今天起委外執行。

因花蓮縣地形狹長，農政單位據點有限，捕風捉蛇業務維持與消防局合作，民眾同樣撥打119電話，由消防局與委外單位聯繫，不會額外收費。

花蓮縣消防局災害搶救科長李龍聖表示，平均每年執行3000多件，今年截至8月已有2100多件，其中有3件執行過程，導致消防同仁受傷，捕蜂捉蛇有一定風險且耗時，能回歸專業單位，確實能減輕消防員負擔。

花蓮縣消防局指出，委外廠商捕蜂捉蛇服務時間為每天上午7時至凌晨零時，凌晨零時至上午7時則由消防局協助深夜勤務；委外廠商論件計酬。

委外業者張國棟表示，共有26名人員在各鄉鎮市待命出勤，皆受過專業訓練、配有安全裝備，出勤時會配戴識別證等，抓到的蛇類會野放，蜜蜂則依標案合約方式處理；呼籲民眾若遇到蜜蜂、蛇類，切勿貿然捕捉，避免因誤判種類導致受傷。

捕蜂捉蛇 蜜蜂 消防員

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