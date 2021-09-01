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婦產科旁婦幼停車格加註「孕婦優先」 好意惹來爭議

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府在婦產科密集區的婦幼停車格噴寫「孕婦優先停車位」，引發優先或專用爭議，市府決定塗銷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在婦產科密集區的婦幼停車格噴寫「孕婦優先停車位」，引發優先或專用爭議，市府決定塗銷。記者邱瑞杰／攝影

基隆市昔日「哨船頭」一帶現有多家婦產科診所，市府交通處在附近「婦幼停車格」內，加註「孕婦優先停車位」文字，想讓孕婦便方便停車。有駕駛人無「識別證」停車被舉發或拖吊，質疑只是孕婦「優先」，為何不能停？警方表示，無證停車就是違規，執法無誤。

市府交通處停車管理科長張以正說，各地「孕婦、育有6歲以下兒童之停車位」，必須持有識別證的車輛才能停放。考量在婦產科診所密集區域讓孕婦更方便停車，才在義一路、中正路、信三路和信四路的6格婦幼停車格，噴寫「孕婦優先停車位」文字。原本是好意，但因傳出爭議，決定塗銷。

林姓網友在臉書社團貼文，指因急著送長輩到新昆明醫院就醫，把車在信三路吳婦產科外標示孕婦「優先」的停車格，結果收到「婦幼『專用』停車格停車（未置證）」罰單，質疑「這是陷阱嗎？優先=專用？」

基隆市警察局交通隊表示，林男停車位置的現場設有告示牌，說明該處為「孕婦、育有6歲以下兒童者之停車位」，依法舉發無證停車並無錯誤。

林的貼文引起網友討論，王姓孕婦認為，「就是婦幼停車格啊，你po上來才莫名其妙」；另有網友說，在專用停車格內噴寫孕婦優先文字，是「畫蛇添足，浪費油漆」。

市警局交通隊副隊長吳誌權說，「婦幼專用停車格」依「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」設立，落實保障婦幼權利。停車格只要符合1標誌跟2標線（粉紅色外框）即構成「婦幼專用停車格」，專供孕婦及育有6歲以下兒童者停車，不需再標示婦幼專用文字。

吳誌權表示，很多縣市也會在遊樂場附近，或者家長會帶小朋友去玩的地方的婦幼停車格，加註「親子優先」之類文字。就本次事件來說，該處婦幼停車格雖多了孕婦優先文字，但並不會影響婦幼專用停車格的地位，員警舉發依法有據。

基隆市政府在婦產科密集區的婦幼停車格噴寫「孕婦優先停車位」，引發優先或專用爭議，市府決定塗銷。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府在婦產科密集區的婦幼停車格噴寫「孕婦優先停車位」，引發優先或專用爭議，市府決定塗銷。記者邱瑞杰／攝影

孕婦 婦產科

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