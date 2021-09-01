快訊

再等一下！首批BNT疫苗因班機延遲 預計明早七點半抵台

王永慶過世13年後 國內527.9億遺產終於分配完成

台東振興微旅行首發 參加公平性遭質疑

中央社 / 台東縣1日電

台東縣政府為振興經濟，招待台東縣民在台東縣內「微旅行」，首發團今天出發。台東縣議員批是台東版的「零團費採購團」；民進黨台東縣黨部也質疑挑選參加民眾的公平性。

台東縣政府為振興經濟，計畫安排2萬4000名台東縣民台東一日遊還有伴手禮可拿。總經費編列新台幣4200萬元。由於去年縣議會總預算審查和今年的縣議會開會均未審查這筆「振興經濟方案」費用，引起各方質疑。

首發團今天出發，分為台東縱谷線和東海岸路線，約200名台東縣民出訪。台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，今天「微旅行」民眾以社區關懷據點的長輩為主，安排志工隨行照顧。長輩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間宅在家，很期待可以出去走一走，聽到要去旅遊非常開心「有人昨天就睡不著」。

台東縣交通及觀光發展處長余明勳表示，安排縣內觀光據點為主，還有和縣政建設有關事務，透過這次參訪讓他們了解。

台東縣議員林參天批評，這些長輩行動不便，有人還需要隨身照顧，就像旅行社的免團費旅行，強迫購買，根本就是台東版的「零團費採購團」，對老人家是一種折磨。

林參天說：「簡直是亂花利用預算綁樁」，沒有花在刀口上，更沒有透過議會預算審議，問題重重，連議長吳秀華都建議他去地檢署和調查站提告，議會應成立專案小組調查，同時政風單位、地檢署檢察官以及調查局，都應該要密切關注，了解是否有貪瀆或不法情事。

民進黨台東縣黨部執行長簡維國表示，得知消息想參與的民眾對於縣政府的報名規則卻一頭霧水、找無資訊。

民眾致電縣政府得到的回覆是，目前為「試辦階段」，振興名單由民政處、社會處、原民處負責，民政處請村里長呈報名單；社會處負責老人會、社區關懷協會名單；原民處負責文健站名單。

簡維國批，如果民眾不認識這些單位的負責人或窗口等同於無法報名，「不公開資訊供縣民自由選擇是否參加，這是密室內的旅遊嗎、公平性是什麼？」。

台東縣政府表示，有關振興方案中的縣政參訪、伴手禮採購預算，屬縣府年度撙節經費，依照預算法並依政府採購法規定辦理公開招標。伴手禮部分，現階段得標41家廠商中，有9成5為台東在地業者，非台東業者也提出台東在地產品為主的伴手禮組合。

另外，縣政參訪以台東縣內長者、弱勢族群，同時慰勞防疫有功人員為主，相關邀請名單皆授權各鄉鎮、各協會提報，全面公開透明。

台東 伴手禮

延伸閱讀

影／盤點振興加碼券 「正國會」立委要求增加

正國會盤點部會8種振興加碼券 盼全民一起刺激經濟

LUXGEN帶頭拼振興 政府五千我五萬

TIIDA振興價59.9萬起! NISSAN限時推出「振興超狂8倍送」

相關新聞

影／保育區桶型海棉體五花大綁定錨 林右昌：嚴辦重罰

基隆市潮境灣海域保育區，解約1周後開放潛水客可以潛水，但日前發現有人把錨定在桶型海綿體上，還有珊瑚也斷肢，海科館認為五花...

婦產科旁婦幼停車格加註「孕婦優先」 好意惹來爭議

基隆市昔日「哨船頭」一帶現有多家婦產科診所，市府交通處在附近「婦幼停車格」內，加註「孕婦優先停車位」文字，想讓孕婦便方便...

開學第一天新設紅綠燈等太久 基隆建德國小多學生遲到

今天開學第一天，基隆市建德國小學生很多人都遲到，主是是因為爭取多年設置的紅綠燈，開學前幾天啟用，但今天家長送學生上課龐大...

台東縣府推「疫後經濟振興、接力挺台東」首發團今出發

台東縣政府振興產業經濟推「疫後經濟振興、接力挺台東」一日遊活動，首發團今天出發，邀請縣內長者、弱勢族群及慰勞防疫有功人員...

台東利稻部落傳領共管惹議 村長：希望別傷害部落！

臉書社團「靠北登山大小事」近日張貼有關台東縣海端鄉利稻部落與林管處在傳領共管機制的文件，引起山友及登山社團反彈，紛紛留言...

慈濟捐建台東縣豐田國中新宿舍

台東縣豐田國中學生宿舍老舊，衛浴在戶外，臥室、曬衣等各種空間均不足，60名學生只能天天輪流盥洗，常要到深夜11點後才能就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。