台東振興微旅行首發 參加公平性遭質疑

台東縣政府為振興經濟，招待台東縣民在台東縣內「微旅行」，首發團今天出發。台東縣議員批是台東版的「零團費採購團」；民進黨台東縣黨部也質疑挑選參加民眾的公平性。

台東縣政府為振興經濟，計畫安排2萬4000名台東縣民台東一日遊還有伴手禮可拿。總經費編列新台幣4200萬元。由於去年縣議會總預算審查和今年的縣議會開會均未審查這筆「振興經濟方案」費用，引起各方質疑。

首發團今天出發，分為台東縱谷線和東海岸路線，約200名台東縣民出訪。台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，今天「微旅行」民眾以社區關懷據點的長輩為主，安排志工隨行照顧。長輩COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間宅在家，很期待可以出去走一走，聽到要去旅遊非常開心「有人昨天就睡不著」。

台東縣交通及觀光發展處長余明勳表示，安排縣內觀光據點為主，還有和縣政建設有關事務，透過這次參訪讓他們了解。

台東縣議員林參天批評，這些長輩行動不便，有人還需要隨身照顧，就像旅行社的免團費旅行，強迫購買，根本就是台東版的「零團費採購團」，對老人家是一種折磨。

林參天說：「簡直是亂花利用預算綁樁」，沒有花在刀口上，更沒有透過議會預算審議，問題重重，連議長吳秀華都建議他去地檢署和調查站提告，議會應成立專案小組調查，同時政風單位、地檢署檢察官以及調查局，都應該要密切關注，了解是否有貪瀆或不法情事。

民進黨台東縣黨部執行長簡維國表示，得知消息想參與的民眾對於縣政府的報名規則卻一頭霧水、找無資訊。

民眾致電縣政府得到的回覆是，目前為「試辦階段」，振興名單由民政處、社會處、原民處負責，民政處請村里長呈報名單；社會處負責老人會、社區關懷協會名單；原民處負責文健站名單。

簡維國批，如果民眾不認識這些單位的負責人或窗口等同於無法報名，「不公開資訊供縣民自由選擇是否參加，這是密室內的旅遊嗎、公平性是什麼？」。

台東縣政府表示，有關振興方案中的縣政參訪、伴手禮採購預算，屬縣府年度撙節經費，依照預算法並依政府採購法規定辦理公開招標。伴手禮部分，現階段得標41家廠商中，有9成5為台東在地業者，非台東業者也提出台東在地產品為主的伴手禮組合。

另外，縣政參訪以台東縣內長者、弱勢族群，同時慰勞防疫有功人員為主，相關邀請名單皆授權各鄉鎮、各協會提報，全面公開透明。