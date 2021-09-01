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開學防疫眉角多！戶外課怎上、不到校算缺席？七大問一次看懂

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開學第一天新設紅綠燈等太久 基隆建德國小多學生遲到

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
開學第一天新設紅綠燈等太久，基隆建德國小學生多遲到。記者游明煌／翻攝
開學第一天新設紅綠燈等太久，基隆建德國小學生多遲到。記者游明煌／翻攝

今天開學第一天，基隆市建德國小學生很多人都遲到，主是是因為爭取多年設置的紅綠燈，開學前幾天啟用，但今天家長送學生上課龐大車流，因秒差等太久，學校周遭道路大塞車，家長抱怨不已，學校從寬認定，警方表示會將重新調整秒差。

今天上午建德國小周遭道很多都塞車，汽機車卡在一起，家長抱怨不已，有的地方回堵300公尺，家長甚至怕遲到，直接下來行走，大家叫苦連天。

「紅綠燈等太久了，車子都不動」一名開車送小孩要上學的家長抱怨，他說，連機車也動不了，車子多到不行。

校方表示今天如果學生遲到的話會視情況通融。市察局第四分局表示，今天因為學生家長接送的問題，車流增加非常多，秒差的問題會向交通處反映來調整。

開學第一天新設紅綠燈等太久，基隆建德國小學生多遲到。記者游明煌／翻攝
開學第一天新設紅綠燈等太久，基隆建德國小學生多遲到。記者游明煌／翻攝

塞車 德國 基隆

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