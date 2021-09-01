台東縣府推「疫後經濟振興、接力挺台東」首發團今出發

台東縣政府振興產業經濟推「疫後經濟振興、接力挺台東」一日遊活動，首發團今天出發，邀請縣內長者、弱勢族群及慰勞防疫有功人員共計7團210人。縣府交通及觀光發展處表示，參訪路線以縣政有關的熱門景點及設施。參與老人家都開心說：「好久沒出去玩了」。

交通及觀光發展處長余明勳說，「疫後經濟振興、接力挺台東」一日遊活動總計有24000人名額，因人數有限，所以在人員的邀請上，是以長者、弱勢族群及慰勞防疫有功人員為主，暫無規畫一般縣民參加。

縣府為解決疫後振興縣內產業經濟，編列4200萬元預算，推出「疫後經濟振興-接力挺台東」一日遊活動，主要參訪縣政有關的熱門景點及設施，以及伴手禮採購，可創造約2億元商機。而首發團今天出發，7團分別前往台東市、縱谷、東海岸及南迴等4條縣內一日遊。

「開心的從昨天晚上就睡不著覺。」受邀參與一日遊活動的70歲林姓阿嬤說，她已經好幾十年沒出去玩了，雖然不是去外縣市，到縣內其他鄉鎮走走也好。另68歲的陳姓阿公說：「很難得有這個機會玩，當然不能錯過，看看台東有甚麼不一樣了」。