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影／保育區桶型海棉體五花大綁定錨 林右昌：嚴辦重罰

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
保育區桶型海棉體五花大綁定錨，林右昌：嚴辦重罰。圖／海科館提供
保育區桶型海棉體五花大綁定錨，林右昌：嚴辦重罰。圖／海科館提供

基隆市潮境灣海域保育區，解約1周後開放潛水客可以潛水，但日前發現有人把錨定在桶型海綿體上，還有珊瑚也斷肢，海科館認為五花大綁太誇張且離譜，恐對生物造成傷害。基隆市長林右昌今天表示，對於任何破壞或不遵守相關規定的民眾或者掮客，一律予以重罰，已請產發處會同警方嚴辦，揪出不法者。

林右昌說，會與海科館一起來處理，他特別要求針對潮境灣保育區制定潛水、浮潛相關規範，這裡是保育區，不是一般的水域，更要要求保育的動作，不是想潛就可潛、想游就可游，對於任何破壞或不遵守相關規定的民眾或者掮客，一律予以重罰，

林右昌表示，希望所有熱愛海洋的民眾，做海洋保育的尖兵，保育所有海底的生態和海底的生物，特別這裡是保育區，要以一個保育員的魚色和身分在這裡下潛，而不是用遊憩、休憩的心態在這裡潛水。此案已要求產發處會同警察局查辦，查到之後就會重罰嚴辦。

基隆市潮境海域保育區，日前出現有潛水客把錨定在桶型海綿體上，海科館認為五花大綁恐造成傷害。基隆市政府表示，這樣綑綁海洋生物的行為已經明顯違法，將蒐證追查，可依違反漁業法處3到15萬元罰鍰。

國立海洋科技博物館8月24日取消抽水站出入人數限制，且由水域活動的遊客自行做防疫管理後，上周假潮境海灣出現大量的水域活動人潮後，海科館發現潮境保護區珊瑚已經開始出現損害的狀況，保育區內並有任意下錨之作為，還把錨定在桶型海綿體恐造成傷害。

基隆市政府2016年即已公告，「望海巷潮境海灣資源保育區」及有關限制事宜，除經主管機關核准之學術研究及管理單位人員外，禁止於保育區範圍內，以任何方式採捕，含徒手及沿岸垂釣等行為水產動植物，或破壞棲地環境之行為。

保育區桶型海棉體五花大綁定錨，林右昌：嚴辦重罰。記者游明煌／攝影
保育區桶型海棉體五花大綁定錨，林右昌：嚴辦重罰。記者游明煌／攝影

基隆 海科館 林右昌

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