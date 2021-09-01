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台東利稻部落傳領共管惹議 村長：希望別傷害部落！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
臉書社團「靠北登山大小事」近日張貼有關台東縣海端鄉利稻部落與林管處在傳領共管機制的文件，引起山友及登山社團反彈，紛紛留言表達不滿，認為部分條文已經侵犯登山自由的權益。圖／翻攝自臉書靠北登山大小事
臉書社團「靠北登山大小事」近日張貼有關台東縣海端鄉利稻部落與林管處在傳領共管機制的文件，引起山友及登山社團反彈，紛紛留言表達不滿，認為部分條文已經侵犯登山自由的權益。圖／翻攝自臉書靠北登山大小事

臉書社團「靠北登山大小事」近日張貼有關台東縣海端鄉利稻部落與林管處在傳領共管機制的文件，引起山友及登山社團反彈，紛紛留言表達不滿，認為部分條文已經侵犯登山自由的權益。台東林區管理處回應表示，該文件是利稻部落會議提出的期待與建議事項，會持續與部落溝通討論。利稻村長古金福說，相關建議部落還沒達成共識，內部也還再討論修正，不是最後結果，請大家不要傷害部落。

台東林管處表示，有關靠北登山大小事臉書粉絲專頁網友張貼有關利稻部落與林管處在傳領共管機制的文件，是利稻部落會議提出期待與林管處研商討論的建議事項，對於部落提出的建言，將會持續且充分與部落保持聯繫及討論，期望在符合現行法規規範下，尋求兼顧尊重部落傳統生活文化、山村產業發展、生態保育及優化登山場域等的原則下的共識做法。

「靠北登山大小事」張貼有關台東縣海端鄉利稻部落與林管處在傳領共管機制的文件，內容條文達12項，其中，引起山友及登山社團反彈的就是從第6項開始至第12項，包括固定性設備統一由在地合作社來辦理租借、入山要在地高山協作團隊带領才能入山、建議台東林管處在登山口設置布農族祖靈祈福祭壇、國小六年級成年禮期間禁止登山客入山申請、設置嘉明湖及栗松温泉申請入山統一窗口及入山者每位酌收100元費用等。

山友和登山社團紛紛留言說「支持部落自治，但不能太超過！」「部落以後下山是否也要收費？」「這樣的條文，又會造成族群撕裂了。」「尊重部落傳統領域，但不能無限上綱啊！」「共管是好事，但條文實在太不合理了。」「政府推向山致敬政策，不是用來賺錢的工具」、「主管機關不能開先例，不然所有都比照辦理，就不用玩了。」「太誇張！太不合理了，乾脆宣布獨立比較快。」

古金福說，這個條文事項是部落8月28日開部落會議初步討論的建議，不是最終的結果，不曉得為什麼會議文件就這樣被PO上臉書，造成大家誤解，和對部落的傷害，傳領共管的路很漫長，光是部落都未達成共識，怎麼會說是部落的決議呢？未來，還要開5到6次的會，甚至更多，而且每一個建議事項，都要經過主管機關林管處研議修正，才會有最終的結果，但也不排除所有建議都不會同意採用，希望大家不要傷害部落。

臉書社團「靠北登山大小事」近日張貼有關台東縣海端鄉利稻部落與林管處在傳領共管機制的文件，引起山友及登山社團反彈，紛紛留言表達不滿，認為部分條文已經侵犯登山自由的權益。圖／翻攝自臉書靠北登山大小事
臉書社團「靠北登山大小事」近日張貼有關台東縣海端鄉利稻部落與林管處在傳領共管機制的文件，引起山友及登山社團反彈，紛紛留言表達不滿，認為部分條文已經侵犯登山自由的權益。圖／翻攝自臉書靠北登山大小事

台東 山友

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