潮境灣桶形海綿五花大綁定錨 基市府：觸法最重罰15萬

基隆市潮境海域保育區，日前出現有潛水客把錨定在桶型海綿體上，海科館認為五花大綁恐造成傷害。基隆市政府表示，這樣綑綁海洋生物的行為已經明顯違法，將蒐證追查，可依違反漁業法處3到15萬罰鍰。

國立海洋科技博物館8月24日取消抽水站出入人數限制，且由水域活動的遊客自行做防疫管理後，上周假潮境海灣出現大量的水域活動人潮後，海科館發現潮境保護區珊瑚已經開始出現損害的狀況，保育區內並有任意下錨之作為，還把錨定在桶型海綿體恐造成傷害。

基隆市政府105年即已公告，「望海巷潮境海灣資源保育區」及有關限制事宜，除經主管機關核准之學術研究及管理單位人員外，禁止於保育區範圍內，以任何方式採捕，含徒手及沿岸垂釣等行為水產動植物，或破壞棲地環境之行為。

市府產發處副處長鄭永陽說，根據海科館提供照片，可以判定是違法破壞棲地環境之行為，用五花大綁的方式，已嚴重危害桶形海棉體的生長，雖沒有抓上來，但破壞保育區生態，可依違反漁業法處3到15萬元。

市府將進行蒐證追查，與海巡署調閱相關影帶，查明是那一批潛水人員所為，依法偵辦處理，並呼籲潛水民眾不要有任何破壞棲地環境之行為。

對於近日有新斷珊瑚，鄭永陽表示，不管是故意還是不小心，同樣也是破壞棲地環境之行為，籲請潛水民眾要小心。

海科館館長陳素芬指出，除禁止採補行為，也呼籲從事海域休閒活動只要不干擾其中的海洋生物，也不破壞生態環境。

海科館產學交流組主任陳麗淑表示，保育區的成功絕對不是偶然，需要公部門、地方團體、私人單位及個人的共同維護。潮境保護區孕育有無數奇麗的海洋生物，也希望民眾下水後，基於共同維護與永續海洋資，請大家珍惜潮境這片得來不易且具有豐富自然生態的海灣，很開心有潛水的民眾也會自主隨手幫忙帶上來不屬於海底的垃圾。