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友善婦女打破「月經貧窮」 花蓮縣府7社福中心推舒棉寶盒

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣社會處為友善婦女，推出「安心舒棉寶盒」，除了在縣內7大社福中心免費拿取，也可申請物資包。圖／社會處提供
花蓮縣社會處為友善婦女，推出「安心舒棉寶盒」，除了在縣內7大社福中心免費拿取，也可申請物資包。圖／社會處提供

花蓮縣政府關注「月經貧窮」議題，即起推出「安心舒棉寶盒」，計畫分為兩個部分，有需求的民眾可到縣府7個社會福利中心服務台或廁所免費拿取，也可申請物資包，經社工評估後，領取約2個月份的經期生理用品，縣府社會處呼籲企業店家共同響應。

「月經貧窮」是指生理女性因為經濟困難，沒有辦法負擔或取得足夠的生理用品，進而對生活造成長期負面影響的社會現象。這個議題近年來受到重視，國內也有一些縣市從今年起陸續提供生理用品，花蓮縣政府則是縣內首個推出「安心舒棉寶盒」的公部門。

縣府社會處表示，即日起在花蓮縣婦女福利服務中心、花蓮市社會福利服務中心、吉安社會福利服務中心、新秀社會福利服務中心、中區社會福利服務中心、南區社會福利服務中心、青少年福利服務中心等7場所推出相關服務，民眾有需求，不限性別也免登記，都可到服務台索取，為避免領取者覺得尷尬，也貼心在7處據點的廁所外放置供自取。

針對臨時陷入經濟困境或有需求者，也提供「安心舒棉寶盒物資包」，可在這7個據點申請，經過社工員評估需求後即發放，內有日用、夜用、量少型，以及濕式衛生紙等經期生理用品，約可使用2個月。

縣長徐榛蔚說，結合花蓮縣5大社福中心，及婦女中心、青少年中心，一同辦理「安心舒棉寶盒」，希望破除月經汙名化現象，也打造月經友善環境及婦女友善服務措施。她表示，現在由縣府帶頭做，呼籲更多友善企業及店家一同加入，共同打造花蓮性別友善生活圈。

花蓮縣社會處為友善婦女，推出「安心舒棉寶盒」，縣內7大社福中心廁所外都有放置，可免費拿取。圖／社會處提供
花蓮縣社會處為友善婦女，推出「安心舒棉寶盒」，縣內7大社福中心廁所外都有放置，可免費拿取。圖／社會處提供
蓮縣社會處為友善婦女，推出「安心舒棉寶盒」，縣內7大社福中心服務台有放置，不限性別也免登記可免費拿取。圖／社會處提供
蓮縣社會處為友善婦女，推出「安心舒棉寶盒」，縣內7大社福中心服務台有放置，不限性別也免登記可免費拿取。圖／社會處提供

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