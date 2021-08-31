友善婦女打破「月經貧窮」 花蓮縣府7社福中心推舒棉寶盒

花蓮縣政府關注「月經貧窮」議題，即起推出「安心舒棉寶盒」，計畫分為兩個部分，有需求的民眾可到縣府7個社會福利中心服務台或廁所免費拿取，也可申請物資包，經社工評估後，領取約2個月份的經期生理用品，縣府社會處呼籲企業店家共同響應。

「月經貧窮」是指生理女性因為經濟困難，沒有辦法負擔或取得足夠的生理用品，進而對生活造成長期負面影響的社會現象。這個議題近年來受到重視，國內也有一些縣市從今年起陸續提供生理用品，花蓮縣政府則是縣內首個推出「安心舒棉寶盒」的公部門。

縣府社會處表示，即日起在花蓮縣婦女福利服務中心、花蓮市社會福利服務中心、吉安社會福利服務中心、新秀社會福利服務中心、中區社會福利服務中心、南區社會福利服務中心、青少年福利服務中心等7場所推出相關服務，民眾有需求，不限性別也免登記，都可到服務台索取，為避免領取者覺得尷尬，也貼心在7處據點的廁所外放置供自取。

針對臨時陷入經濟困境或有需求者，也提供「安心舒棉寶盒物資包」，可在這7個據點申請，經過社工員評估需求後即發放，內有日用、夜用、量少型，以及濕式衛生紙等經期生理用品，約可使用2個月。