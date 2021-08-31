基隆人最多打AZ 林右昌：朝突破五成邁進

基隆市長林右昌今天表示，基隆疫苗施打涵蓋率部分，以戶籍地統計，AZ第一劑疫苗總共施打9萬2848位，莫德納7萬2557位，高端6952位，共17萬2357位；依內政部7月份基隆市人口統計數，涵蓋率47.1%，朝突破五成邁進。

林右昌說，基隆市從第一天出現零確診至今，已經66天，其中56天零確診，連續20天零確診。疫苗施打涵蓋率部分，以戶籍地統計，AZ第一劑疫苗總共施打9萬2848位，莫德納7萬2557位，高端6952位，共17萬2357位；依內政部7月份基隆市人口統計數，涵蓋率47.1%，朝突破五成邁進。

另外，基隆市非洲豬瘟查核情況，衛生局表示，從中央發布非洲豬瘟警戒以來，基隆市查察樣品，經檢驗後都是陰性，沒發生豬瘟疫情狀況。林右昌呼籲商家不要進貨來路不明的豬肉，民眾切勿把來路不明的豬肉丟至廚餘桶內，可直接送到基隆市動保所統一銷毀。

衛生局長吳澤誠指出，8月22、24日聯合稽查共查核26家，查獲越籍配偶自行輸入，疑似含豬肉餡料的肉餅，送到動保所再送中央進行核酸檢驗後，該餅品是陰性，因而8月23日立即展開東南亞食品業者稽查專案。

根據食藥署提供9家名單，查核基隆市越南商店豬肉產品的標示與來源，有1家停業，經稽查另8家並無走私肉品。到今年8月25日止，稽查肉品輸入販賣及加工廠、團膳等肉品來源與標示，共稽查4524家次，其中豬可食部位標示查核3478件，尚符合規定。