學騎車、講台灣話 新住民適應宜蘭生活
宜蘭縣新住民和新二代約1萬2千人，占全縣人口約2.6%。為提升其在台生活適應能力，宜蘭縣政府特別規劃「機車考照班」和「食在幸福班」，為期1個月共60小時的新住民生活適應輔導課程。縣長林姿妙表示，台灣是國際村，族群融合非常重要，歡迎來宜蘭的「新」朋友，不分國家、不分族群，我們都是一家人。
縣府今年委託宜萱婦幼關懷協會辦理新住民生活適應輔導班，機車考照班輔導19名新住民、新二代取得機車駕照，其中12人順利考取，食在幸福班以認識傳統市場、大賣場生鮮超市、宜蘭在地食材、吃當地、食當季，作為課程主軸。
食在幸福班透過歌舞劇的親子唱遊形式，將台灣市場文化融入，編寫劇本「安童哥買菜」，讓新住民和新二代從寓教於樂中，學習台灣在地方言、風俗民情，更促進親子共學。
新住民生活適應輔導班學員來自大陸、美國、南非、越南、印尼，以及菲律賓等國家，縣府今天特別舉辦文化分享暨成果發表會，新住民們精彩呈現歌舞劇「安童哥買菜」。林姿妙在場親頒結業證書，同時與新住民朋友DIY特色美食，越南春捲加入宜蘭在地鴨賞、夜市美食一串心沾泰式醬料，迸出台灣、越南、印尼薪滋味。
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