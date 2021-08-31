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基隆廟口夜市上周末人潮爆多 林右昌：勸導不聽嚴開罰

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆廟口夜市上周末人潮爆多，林右昌：嚴執法勸不聽開罰。圖／報系資料照
基隆廟口夜市上周末人潮爆多，林右昌：嚴執法勸不聽開罰。圖／報系資料照

疫情趨緩，各地也逐漸鬆綁，但基隆廟口夜市上周末出現大批人潮，讓人擔心人流管制也鬆了下來嗎？基隆市長林右昌今天指出，市府會加強巡查，如果違反相關規定，會先勸導，如立即改善就盡量不要開罰，但如果屢勸不聽，會嚴格來執法並開罰。

林右昌今天上午在市務會議後記者會時說，還是要多靠民眾自律，因為現在像這種開放場所多已經逐漸鬆綁，不會強制要求一定要保持1公尺的間距，事實上也是做不到，除非在入口做封閉，恢復到三級時進行人流管制。

林右昌表示，攤商的部分都還是請他們戴口罩、面罩，攤商願意配合的話，維持戴手套；民眾的部分要把握兩點，一是口罩一定要戴，二是柰邊走邊吃，因為邊走邊吃會把口罩拿下來，造成相關的疑慮。

林右昌指出，市府會加強巡查，如果違反相關規定，會先勸導，如立即改善就盡量不要開罰，但如果屢勸不聽，會嚴格來執法並開罰。

上周新冠肺炎本土確診3天內兩度加零的第一個周末夜，基隆廟口夜市湧現大批人潮，彷彿疫情已消失般，熱門攤商的排隊人潮摩肩擦踵，室外社交距離趨近於零。儘管夜市有工作人員持警告牌勸導拉開距離也沒用，雖然民眾都有戴口罩，但大量人潮湧入，室外1公尺社交距離也難以維持。

為避免疫情破口，基隆市府在仁三路、也就是廟口夜市的主要觀光熱區，設置管制點控管人流，除要求掃QR Code實聯制外，也要通過消毒門才能進入。但昨晚大量人潮湧入，管制點非封閉型，不少人就從管制點兩側走進夜市，管制點4、5名人員忙著協助民眾實聯制，無法攔阻。

基隆廟口夜市上周末人潮爆多，林右昌：勸導不聽嚴開罰。記者游明煌／攝影
基隆廟口夜市上周末人潮爆多，林右昌：勸導不聽嚴開罰。記者游明煌／攝影

夜市 口罩 基隆

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