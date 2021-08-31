投資綠電也幫助在地小農 世豐電力助立山文旦打響名號

花蓮縣是全台文旦柚重要產地，除了瑞穗鄉鶴岡文旦知名還進軍國際，在原鄉卓溪鄉立山村，也有清甜多汁的立山文旦，但因位處偏遠山坡地，受限搬運不易，少為人知。在當地投資興建水力發電廠的世豐電力，今年大舉採購3000箱，幫助在地小農，也協助打響立山文旦的名號。

卓溪鄉位於花東縱谷間，是以布農族人為主的原鄉，當地種植文旦柚已40多年，並在20多年前成立文旦產銷班。產銷班長蘇明聖說，立山村的文旦柚種在海拔240公尺山坡地，源自玉山山脈的豐坪溪環繞，加上日曬充足、氣候很合適，文旦大小約在450至650公克，果肉甜美細緻、水分飽滿，甜度在12度以上。

雖然文旦柚品質不錯，但是因地處山坡，知名度不如鶴岡文旦。世豐電力在卓溪鄉投資興建37.1MV水力發電廠，也關心在地發展，與卓溪鄉公所合作，利用科技網路協助原鄉建立行銷管道，今年更導入QR Code產銷履歷證明，協助推廣。要將品質更優良、香甜多汁的立山文旦柚推廣至全國。

此外，繼日前採購卓溪鄉650箱蜜雪、夏雪芒果，世豐電力也再採購3000箱立山柚，協助地方推廣「立山文旦」品牌。