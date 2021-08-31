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約4米長鯨鯊擱淺台東海岸 專家：不常見

中央社 / 台東縣31日電

台東知本溪出海口北側岸際昨晚有一隻約4米長的鯨鯊擱淺，海巡署人員前往處理時鯨鯊已死亡，今天早上將鯨鯊就地掩埋。水試所專家表示，鯨鯊擱淺案例不常發生。

昨天晚上有民眾在台東市知本溪出海口北側發現一隻大鯨鯊在岸邊載浮載沉，立即通報海巡署相關單位。

海巡署東部分署岸巡人員趕到現場，頂著大浪搶救鯨鯊，但目視研判鯨鯊已經死亡多時，只能先以繩索綁住魚尾巴，避免被大浪捲走，等待保育人員進一步處置，經丈量鯨鯊體長3.8公尺。

水試所東部海洋生物研究中心副研究員黃侑勖前往了解，他表示，鯨鯊擱淺案例不常發生，這隻擱淺死亡的鯨鯊大約2到3歲，初步從外觀看起來沒有受傷，體型比例正常，不像是誤食海洋垃圾造成飢餓死亡，真正死因還有待解剖後釐清。

鯨鯊俗稱豆腐鯊，個性溫和只吃小魚蝦及蜉蝣生物，身上布滿有如星星斑點為特色。漁業署2008年公告全面禁止捕撈鯨鯊，海洋委員會去年也將鯨鯊列為瀕臨絕種保育類野生動物，若有騷擾、捕撈或宰殺等情形，可依野生動物保育法判處6月至5年有期徒刑，得併科罰金新台幣30萬元至150萬元。

海巡署 台東 海洋垃圾

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