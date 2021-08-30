張芷溶努力進修提升職能 協助婦女及弱勢者就業獲表揚

基隆就業中心就業服務人員張芷溶，主動協助婦女及弱勢求職者就業，8年來共協助876人就業，工作熱忱和負責態度廣受好評，獲頒勞動部勞動力發展署109年度全國最佳就業服務人員獎。

基隆就業中心表示，擁有社工師證照的張芷溶，有顆溫暖的心及敏銳觀察力。她在與1名位求職者晤談時，發現對方有非理性思考及自殺意圖，馬上通報社政單位及消防單位。當晚求職者果真尋短，警方及相關單位在關鍵時刻破門而入，阻止悲劇發生。

張芷溶對促進婦女就業也不遺餘力，除每月到移民署為剛到台灣生活的新住民，介紹就業服務資源，近兩年更透過辦理職場參訪及職涯講座，幫助二度就業婦女提前與職場接軌，建立重返職場的信心。

張芷溶為協助弱勢求職者就業，除積極跟雇主爭取工作機會，更運用各項就業促進工具，如臨時工作津貼、多元就業開發方案、職場學習及再適應計晝，讓求職者適應工作後再銜接到一般職場，去年共協助21名新住民及8名身障者順利就業。

在協助求職者媒合工作之餘，張芷溶也努力進修，提升職能。她已考取就業服務乙級技術士證，更積極參與職涯規劃、職業心理測驗、勞動法令等教育訓練，不斷精進，提升服務質量。

張芷溶去年7月取得全球職涯發展師證書，工作上除透過晤談引導青年看見自身的就業優勢及能力，更運用職業心理測評工具協助青年釐清工作價值，確定就業方向，去年共協助28位青年就業。

基隆就業中心主任盛慧中表示，為提供給求職民眾更優質的服務，除了勞動部北基宜花金馬分署與外部培訓課程外，中心內部也定期舉辦人員教育訓練，加上不定期的稽核與考試，種種努力都是要讓上門的民眾得到最好的接待與最專業的服務。

基隆就業中心就業服務採專人一案到底方式，有就業需求的求職民眾可電洽基隆就業中心(02)2422-5263、六堵分站(02)2451-5020，或上「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）查詢。