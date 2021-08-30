焚化廠評鑑 宜蘭縣環保局與利澤廠全國唯一「雙特優」

宜蘭利澤垃圾焚化廠營運績效良好，在環保署舉辦的焚化廠查核評鑑中連續5年獲優等以上佳績，被譽為「全國焚化廠模範生」。今年環保署首次把焚化廠及管理機關分開評鑑，結果宜蘭除了焚化廠蟬聯「特優獎」，管理機關縣政府環境保護局也勇奪「特優獎」，成為全台唯一拿下「雙特優獎」縣市。

環保署今天在香格里拉冬山河渡假飯店舉辦頒獎典禮，縣長林姿妙表示，利澤焚化廠營運至今已邁入第16年，營運操作上不顯老態，各項績效仍維持優異成績，實屬不易，未來利澤焚化廠不再侷限焚化垃圾，除努力推廣環境教育，也已著手進行廢棄物循環處理園區的評估規劃。

今年榮獲特優獎的環保單位，除了宜蘭縣環保局外，還有高雄市跟嘉義縣；至於焚化廠評鑑特優的部分除了宜蘭縣利澤廠，有基隆市天外天場，而宜蘭縣是全國唯一管理單位縣環保局與營運的焚化廠同獲特優的縣市，在典禮會場上最風光。

縣環保局表示，近年來利澤焚化廠採智能化與科技化邁進，透過完善的設備保養汰換、能源管理與智能燃燒控制三大系統，維持良好運轉，109年鍋爐運轉率94%，焚化處理量得以維持每年20萬公噸以上水準，才能多餘能力協助處理其他縣市的垃圾。

推動節能改善上，利澤焚化廠建置I SO 50001能源管理系統，降低整廠用電量，提升垃圾焚化後的售電效益，109年發電效率較108年提升2.4%，售電量也提升3.1%，整體能源效率極佳。

宜蘭縣為推動底渣再利用，在廠區設置底渣篩分設備，可以把底渣轉化為再生粒料，同時透過分析監測底渣及再生粒料品質即時監控，有助於底渣生成率降低至11%，達到底渣減量目標，獲得評鑑委員肯定。