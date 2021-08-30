宜縣府：31日開放海泳浮潛水域活動

宜蘭縣政府今天表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，明天起宜蘭縣轄海域於落實相關防疫措施前提下，開放海泳、浮潛等水域遊憩活動。

縣府表示，台北市昨天公布一名確診個案，也就是案16087，是一名美國返台的民眾，曾於5月及6月在美國完成2劑BNT疫苗注射，7月23日回國，8月28日因喉嚨疼痛在台北篩檢，結果為陽性確診。據疫調結果，個案曾於8月21日來過宜蘭，8月22日回台北。

縣府指出，案16087相關足跡包括：8月21日搭乘國光客運從捷運圓山站到宜蘭礁溪轉運站下車；當晚至礁溪鄉玉仁八寶冬粉1號店，住宿於礁溪鄉奇立丹民宿。隔天，8月22日至礁溪鄉鵝肉郎海鮮、礁溪鄉統一超商湯圍門市，下午到礁溪火車站搭自強號175班次第8車返回。提醒民眾如曾於特定時段出入相關場所，務必進行自我健康監測，如出現症狀，請盡速就醫。