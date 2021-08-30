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台灣世界展望會花蓮弱勢兒助學金 還缺151萬元

中央社 / 花蓮縣30日電

台灣世界展望會在花蓮資助3700餘名弱勢兒少，每學期提供助學金新台幣7500元，今年求助家庭增加5成，學生就要開學了，目前仍有151萬元缺口。

台灣世界展望會東區辦事處指出，目前資助花蓮從學齡前至大專學生，包括中輟及休學學生，共計3716名弱勢兒少，每人每學期補助7500元助學金，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，求助家庭增加5成，總需求約2800萬元，目前仍有151萬元資金缺口。

世展會東區辦事處今天舉行受助生助學分享會，即將北上念大學的小蕭（化名），從小和阿公、阿嬤相依為命，原本憂心沒辦法負擔北部念書的開銷，除了打工規劃外，加上展望會的助學金，可減輕負擔，讓他決定勇敢面對未來的新生活。

台灣世界展望會東區辦事處調查長期服務的2700餘名花蓮弱勢兒少進行「兒少生活樣貌調查」，以健康營養、教育及多元發展及安全需求為主軸，發現弱勢兒餐食不穩定狀況，其中又以早餐沒有比例最高，而寒暑假期間狀況較開學期間嚴重。

調查發現，兒少家中普遍學習資源不足，特別是數位資源的缺乏，高達89%兒少家中沒有寬頻網路、56%沒有安靜讀書空間及48%學生沒有個人使用的電腦、平板或手機等載具。

台灣世界展望會東區辦事處長蕭文榮說，透過調查，得知花蓮孩子在數位設備及助學金的需求最緊要，助學金預計開學後陸續發放，也會盡快補足數位資源設備，盼社會大眾踴躍協助，補足資金缺口，愛心專線：03-8236868。

東區 世界展望會

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