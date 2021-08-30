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宜蘭縣宣布自明天起增加開放海泳、浮潛水域遊憩活動

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭縣宣布，自明天起增加開放海泳、浮潛水域遊憩活動，但必須配合降載等防疫措施。圖／宜蘭縣府提供
宜蘭縣宣布，自明天起增加開放海泳、浮潛水域遊憩活動，但必須配合降載等防疫措施。圖／宜蘭縣府提供

全國疫情趨緩，宜蘭已經連續38天加零，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，自明天起宜蘭縣轄海域在落實相關防疫措施的前提下，增加開放海泳、浮潛等水域遊憩活動。

縣府工商旅遊處指出，國內疫情持續穩定，中央也陸續鬆綁相關防疫指引，開放海泳、浮潛等水域遊憩活動，縣府所轄海域自8月31日起增加開放海泳、浮潛等水域遊憩活動。

其中，海泳於活動前後必須佩戴口罩，帶客浮潛時，教練於教學或訓練應佩戴防水口罩或面罩，每人每次指導人數10人從降為5人，降載50%，並落實實聯制及相關清潔消毒等防疫措施。

至於縣轄各風景區目前仍禁止露營及烤肉，頭城濱海森林公園、礁溪溫泉公園、湯圍溝公園及清水地熱公園暫停開放；8月31日至9月6日的降載開放原則，有停車場的風景區據點停車位降載50%，縣轄風景區船運的載客數也降載50%。

宜蘭 疫情 口罩

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