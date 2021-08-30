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台東重啟7場最美星空音樂會 9/4阿爆杉原海水浴場獻唱
新冠肺炎疫情趨緩，旅遊市場逐步復甦，台東縣政府宣布重啟因疫情延期的「台東最美星空音樂會」，9月、10月共規畫7場次，9月4日晚間7點首場音樂會邀請金曲獎開場表演嘉賓、排灣族歌手阿爆（阿仍仍）等歌手演出，在防疫規範下陪大家度過浪漫夜晚。
饒慶鈴縣長表示，台東最美星空音樂會將申請ISO 20121永續性活動管理系統國際認證，讓活動降低負面衝擊，守護有最美星空的台東。
第二場10日在海端鄉布農族文化館，金曲獎最佳演唱組合獎尋人啟事獻上美聲；第三場11日在延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區，邀請南投仁愛鄉親愛愛樂弦樂團展現音樂生命力；第四場18日在長濱鄉八仙洞遊憩區，由NSO國家交響樂團演奏家群帶來國際級音樂盛宴；第五場25日由人氣樂團告五人在綠島鄉人權紀念公園開唱。
第六場10月2日三金音樂鬼才大提琴演奏家范宗沛與豎琴獵人李哲音，在大武鄉尚武濱海公園演出；第七場9日在關山鎮關山親水公園，將由歌手李千那和盧學叡壓軸。
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