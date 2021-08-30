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台東關山米國學校提前開學教洗愛玉 送聖十字院民品嘗

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣關山鎮聖十字架療養院醫療奉獻獎得主裴彩雲修女受邀體驗洗愛玉，還把愛玉當面膜抹臉上。記者施鴻基／攝影
台東縣關山鎮聖十字架療養院醫療奉獻獎得主裴彩雲修女受邀體驗洗愛玉，還把愛玉當面膜抹臉上。記者施鴻基／攝影

台東縣關山鎮農會「米國學校」在開學前召集「四健會」會員提前開學上課，邀請在地人氣名店「痴愛玉」老闆吳珮甄擔任講師，教導如何洗愛玉。農會還特地邀請聖十字架療養院的修女們體驗，曾獲醫療奉獻獎的裴彩雲修女還淘氣把愛玉當面膜敷在臉上。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，台灣是愛玉唯一產地，「台灣限定」的愛玉有熱量低、生津止渴和清涼消暑的特性，水分含量豐富。據衛福部食藥署資料庫顯示，每100克的愛玉水分含量達99.31克，熱量2大卡比寒天熱量8大卡還低。

關農「米國學校」校長彭衍芳說，很多年輕族群常買市面飲料，但台灣愛玉符合健康需求。四健會提早開學推廣食農教育，不只讓小朋友學習，也送上愛玉讓受邀參加的聖十字架療養院長高德蘭和修女裴彩雲修女體驗洗愛玉過程，並帶回給療養院民們品嘗。

來台逾35年的奧地利籍裴彩雲修女說，她平日就很喜歡吃愛玉，能洗出愛玉覺得很開心，還把愛玉塗在臉上當面膜。

台東縣關山農會米國學校四健會召集會員提早開學，學洗愛玉。記者施鴻基／攝影
台東縣關山農會米國學校四健會召集會員提早開學，學洗愛玉。記者施鴻基／攝影

農會 面膜

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