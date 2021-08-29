基隆市57所私立幼兒園申請紓困 教育部共補助2036萬元
私立幼兒園配合中央防疫機制停止到園上課，對營運產生衝擊。基隆市教育處今天表示，全市57間私立幼兒園全數提出紓困補助申請，市府依教育部訂定補助申請須知審核通過，補助款也獲教育部撥付完畢，協助私立幼兒園度過營運難關。
教育處表示，本次教育部補助私立幼兒園紓困經費，共計2036萬元。其中補助第一批紓困案（5至6月）共55案，金額共計1219萬7685元。第二批紓困案共計57案（7月55案、5至7月2案），金額共計816萬5000元。
教育部補助是依各幼兒園停課期間「是否依規退費予家長5月費用」、「配合於6至7月確實按幼兒當月實際就學日數之比率，向家長收取代收代辦費」及「正常依規依教職員出勤狀況支付薪資」等情形，核定紓困補助，並簡化流程，加快審核及撥款方式辦理，以確實達到協助私立幼兒園營運穩定目的。
教育處表示，本次停課顯現學前幼兒教育對家長及幼兒的重要及需求性，紓困補助除減緩本市私立幼兒園停課期間營運困難，也協助園所支持家庭育兒需求，市府將持續協助各公私立幼兒園，共創友善的育兒教育環境，使本市幼兒有個快樂的童年。
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