花蓮向日廣場整修完工 縣府盼招商活化沿海觀光

花蓮向日廣場位於漁港旁邊，曾因產權問題荒廢一段時間，縣府爭取經費整修，在與賞鯨業者合作下，除了設展展示藝術作品外，今天舉辦海味市集。希望經過招商後成為創意復育基地，推廣海洋環保文化，也串連東部海岸線，活化沿海觀光，打造新打卡景點。

向日廣場由花蓮區漁會經營，因可看得到第一道曙光從太平洋升起而得名，以南歐小鎮風情打造的建築群及3D壁畫，但過去產權問題沒落。縣府為帶動海岸觀光商機，爭取500萬元經費整修，不但邀請藝術家設展，也舉辦海味市集，請12位大廚展現廚藝將海產入菜，帶動向日廣場觀光人潮。

縣府農業處長吳昆儒表示，台灣東部海岸線很長，北從基隆南到台東，而花蓮正是海岸線的中心點，從向日廣場出發，邀請創作者、環保團體及政府機關等，串連沿海聚落，激發創意生機。現在第一期整修完工，希望透過建築招標經營、空間管理，成為花蓮創意復育基地，創造獨特的海洋文化。

賞鯨業者呂世明說，賞鯨碼頭就在向日廣場，聽聞縣府要活化，因此加入賞鯨團隊長期推廣海洋文化，結合NGO組織等單位，介紹海洋環保議題，讓大眾更認識海洋生態以及海洋生物。