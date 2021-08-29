聽新聞
test
0:00 / 0:00
深澳坑溪排水箱涵改建啟動 9月1日至16日實施夜間封路
深澳坑溪排水出口的結構因容易卡到漂流物，且通洪空間不足，而啟動改建工程。新北工務局指出，新工處將於9月1日起至9月16日，每晚10時至翌日上午6時封閉深澳坑產業道路及明燈路三段部分路段來施工，請往返基隆及新北的用路人提早改道。
新工處指出，經河道治理計畫重新檢討發現，深澳坑溪排水出口因河道束縮，以及三孔構造的排水箱涵，都容易發生卡到漂流物的情形，且通洪空間已經不足，無法符合保護標準。
新工處說明，目前正配合治理計畫建議，將該排水出口改建為單跨橋梁，既提升通洪能力，也降低上游回淹的疑慮，整體改建工程預計明年1月底完工。
新工處強調，為確保施工期間往返基隆與新北的交通順暢，箱涵改建前將優先進行道路及便橋施作，預計於9月1日起至9月16日，每日晚間10時至翌日上午6時封閉深澳坑產業道路及明燈路三段部分路段（台62線閘道旁引道）進行夜間施工。
新工處提醒，屆時各路口都有引導改道標誌及人員，請用路人多加注意現場指示牌面並減速慢行，以進行提早改道，改由台2丁及102區道通行，造成不便敬請見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言