快訊

「加零」扛不住了？ 新北疑再爆群聚感染恐雙位數確診

獨／蔡英文總統到高雄私訪行程曝光 原來是探視海董

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深澳坑溪排水箱涵改建啟動 9月1日至16日實施夜間封路

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
為配合瑞芳區深澳坑溪排水箱涵改建工程，新工處將於9月1日至9月16日，每晚10時至翌日上午6時封閉深澳坑產業道路及明燈路三段部分路段，請用路人提早改道。圖／新北市工務局提供
為配合瑞芳區深澳坑溪排水箱涵改建工程，新工處將於9月1日至9月16日，每晚10時至翌日上午6時封閉深澳坑產業道路及明燈路三段部分路段，請用路人提早改道。圖／新北市工務局提供

深澳坑溪排水出口的結構因容易卡到漂流物，且通洪空間不足，而啟動改建工程。新北工務局指出，新工處將於9月1日起至9月16日，每晚10時至翌日上午6時封閉深澳坑產業道路及明燈路三段部分路段來施工，請往返基隆及新北的用路人提早改道。

新工處指出，經河道治理計畫重新檢討發現，深澳坑溪排水出口因河道束縮，以及三孔構造的排水箱涵，都容易發生卡到漂流物的情形，且通洪空間已經不足，無法符合保護標準。

新工處說明，目前正配合治理計畫建議，將該排水出口改建為單跨橋梁，既提升通洪能力，也降低上游回淹的疑慮，整體改建工程預計明年1月底完工。

新工處強調，為確保施工期間往返基隆與新北的交通順暢，箱涵改建前將優先進行道路及便橋施作，預計於9月1日起至9月16日，每日晚間10時至翌日上午6時封閉深澳坑產業道路及明燈路三段部分路段（台62線閘道旁引道）進行夜間施工。

新工處提醒，屆時各路口都有引導改道標誌及人員，請用路人多加注意現場指示牌面並減速慢行，以進行提早改道，改由台2丁及102區道通行，造成不便敬請見諒。

新北 基隆

延伸閱讀

桃園中壢忠義里逢雨必淹 市府爭取前瞻補助改善下水道

驚險！下午才封路 南投產業道路傍晚百米路基就崩落塌坍

烏日區成功東路阻礙排水違章 今起拆除

名間鄉多處野溪淘空威脅農地民宅 林明溱會勘即刻搶修

相關新聞

媽祖熱氣球明年將在台東升空 人造顯聖

台東縣府和天后宮明年將人造媽祖顯聖？原來縣府和天后宮1年討論，今年已著手推動製作1顆媽祖造型熱氣球，配合天后宮資助500...

深澳坑溪排水箱涵改建啟動 9月1日至16日實施夜間封路

深澳坑溪排水出口的結構因容易卡到漂流物，且通洪空間不足，而啟動改建工程。新北工務局指出，新工處將於9月1日起至9月16日...

宜蘭養豬戶9月1日禁用廚餘可申請補助 移民署宣導豬瘟危害

陸續有非洲豬瘟病毒的肉品混入市面，由於廚餘是傳播途徑之一，宜蘭縣農業處統計縣內有22戶養豬場使用廚餘餵豬，飼主9月1日改...

全新兒童遊戲場家長超期待 12歲以下只能盪秋千超崩潰

基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場，不少家長躍躍欲試，想帶小朋友同樂。沒想到開放在即，「使用須知」規定12歲以下只能玩鳥巢...

太麻里發2千振興禮金 台東不跟進

台東縣太麻里鄉昨起發放2千元「振興禮金」給鄉民，總計約2100萬元。縣長饒慶鈴表示，台東縣財源不佳，縣府不考慮跟進，改採...

暑假最後周末搶玩水 基隆大武崙沙灘300人滿額還有排隊

今天是暑假最後一個周末假日，基隆市各景點也都出現人潮，其中大武崙沙灘26日起才開放游泳，今天天氣很熱，出現大批戲水人潮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。