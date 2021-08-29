宜蘭養豬戶9月1日禁用廚餘可申請補助 移民署宣導豬瘟危害

陸續有非洲豬瘟病毒的肉品混入市面，由於廚餘是傳播途徑之一，宜蘭縣農業處統計縣內有22戶養豬場使用廚餘餵豬，飼主9月1日改用飼料餵養可申請補助；另外，移民署宜蘭縣服務站結合宜萱婦幼關懷協會舉辦「防範非洲豬瘟」宣導活動，請移民移工朋友不要購買或攜帶肉類產品入境。

縣府農業處表示，宜蘭縣20頭以上的養豬場共有98場，目前尚有22場，比例約占22%，縣府正著手輔導業者轉型改以飼料餵豬，由於非洲豬瘟病毒的肉品入侵，9月1日起禁止使用廚餘，養豬戶改用飼料餵養者可以向中央申請補助。

農業處說，申請補助額度以每頭計算，每申請一頭改以飼料餵養，9月補助500元；如果是申請永久不再以廚餘餵養，隨時可以申請補助，每頭補助2500元。

移民署也與警方、衛生、防檢局等單位合作投入查察工作，為加強防堵「非洲豬瘟」肉製品入侵來台，加強新住民家庭對於非洲豬瘟的認識及了解，移民署宜蘭縣服務站結合宜萱婦幼關懷協會昨舉辦「防範非洲豬瘟」宣導活動，吸引越南、印尼及大陸等地的新住民及子女參加。

活動在宜萱婦幼協會理事長藍靜宜帶領新住民家庭成員前往羅東林場舉行，移民署宜蘭縣服務站主任簡玉屏向參與的新住民媽媽及小朋友們教導認識非洲豬瘟。

簡玉屏說，非洲豬瘟以接觸傳染為主，可經由廚餘、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播，造成家豬急性、惡性傳染病，不會傳染給人，發病豬特徵為發高熱及全身皮膚呈現紅色斑點，尚無藥物治療。