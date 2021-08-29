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全新兒童遊戲場家長超期待 12歲以下只能盪秋千超崩潰

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場使用須知規定，12歲以下不宜使用涵管和溜滑梯。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場使用須知規定，12歲以下不宜使用涵管和溜滑梯。記者邱瑞杰／攝影

基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場，不少家長躍躍欲試，想帶小朋友同樂。沒想到開放在即，「使用須知」規定12歲以下只能玩鳥巢式盪秋千，既不能玩攀爬遊具，連溜滑梯也不行。有人質疑這樣還算是「兒童」遊戲場嗎？市府教育處表示，近日會與設計單位討論，研議能否調整。

兒童遊戲場歷經3次變更設計，近期才完工進入驗收階段。當地公廁改善工程也已在收尾，預計9月中下旬通過驗收。兩項工程都完成後，開放時間就等市府宣布。

暖運公園兒童遊戲場已設看板公告設施使用須知，4項體健設施3人扭腰器、漫步機、3人上肢牽引器和天梯，14歲以上適用；冒險區（坡面）的攀爬網、攀爬繩、攀爬塊、涵管、滑桿和沙坑，12歲以下不宜使用；溜滑梯因具挑戰難度，12歲以下也不宜使用。

有家長說，兒童遊戲場完工日期一延再延，好不容易盼到完工，12歲以下小朋友只能玩鳥巢式盪秋千，感到很失望，不明白遊具的使用年齡限制，是依什麼標準訂出來的。

基隆市立體育場代理場長郭佳雯說，遊戲場規劃分成2區，上層冒險區設置攀爬網、溜滑梯等遊具，考量地勢較陡，顧及民眾使用安全，才會設定12歲以上青少年使用。

郭佳雯表示，冒險區使用須知看板誤把沙坑也納入，這部分會先修正，沙坑會開放12歲以下兒童使用。至於冒險區是否下修開放12歲以下小朋友使用，近日將與設計單位討論，研議可行作法。

還我特色公園行動聯盟成員、暖暖區市議員王醒之表示，兒童遊戲場使用須知「12歲以下不宜」、「適用年齡14歲以上」等字眼，民眾不易理解，建議教育處研議修正內容，應以「正面表述」的文字，告訴使用者怎麼玩，才會既好玩又安全。

他說，觀察各地兒童遊戲場域，設施使用現況經常是混齡活動，兒童也會跑去玩體健設施，讓相關告示流於形式。此外也提醒家長帶小朋友到兒童遊戲場時，要參與孩子使用遊具等遊戲活動，更有助於學習成長。

基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場使用須知規定，攀爬設施12歲以下兒童不宜使用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場使用須知規定，攀爬設施12歲以下兒童不宜使用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場使用須知規定，攀爬設施、涵管和溜滑梯，12歲以下都不宜使用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場使用須知規定，攀爬設施、涵管和溜滑梯，12歲以下都不宜使用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場使用須知規定，12歲以下兒童不宜使用溜滑梯。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場使用須知規定，12歲以下兒童不宜使用溜滑梯。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場「冒險區」使用須知規定，攀爬設施12歲以下不宜使用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場「冒險區」使用須知規定，攀爬設施12歲以下不宜使用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場，依使用須知12歲以下兒童只能玩鳥巢式盪秋千。記者邱瑞杰／攝影
基隆市暖暖運動公園新建兒童遊戲場，依使用須知12歲以下兒童只能玩鳥巢式盪秋千。記者邱瑞杰／攝影

溜滑梯 基隆

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