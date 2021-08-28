疫情趨緩觀光活動一波接一波 花蓮溫泉季10月登場
花蓮中南區有多個知名的溫泉區，在疫情趨緩後，縣府規畫10月推出太平洋溫泉季，以瑞穗、玉里安通兩個溫泉區為主軸，搭配璀燦光影燈飾，帶動地方觀光。
疫情警戒降至二級，花蓮縣進入觀光微振興階段，各項大型活動將在落實防疫措施下陸續推出，第一波登場的就是太平洋溫泉季，將在10月推出。縣長徐榛蔚日前率觀光處長張志翔、副處長林加昌人，到活動場地瑞穗及安通兩大溫泉區實地會勘。
觀光處長張志翔今天表示，今年的溫泉季活動，除了持續推廣「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」兩大名湯，也建置雙光影主題展區，在瑞穗瑞祥公園對面草坪及安通露天野溪溫泉露頭旁，分別以「瑞穗庭園風」、「安通浪漫風」呈現，以璀璨光影，打造溫泉鄉夜間漫步好景點。
太平洋溫泉季也結合在地超過50間觀光旅宿、餐飲及伴手禮業者共同行銷，製作電子地圖、活動摺頁標示店家位置，並推出紀念服飾以及深度體驗小旅行，還有消費抽好禮、整合促銷優惠等活動，邀請民眾在入秋天涼後，來到花蓮體驗溫泉結合光影的獨特魅力。
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