疫情趨緩觀光活動一波接一波 花蓮溫泉季10月登場

花蓮中南區有多個知名的溫泉區，在疫情趨緩後，縣府規畫10月推出太平洋溫泉季，以瑞穗、玉里安通兩個溫泉區為主軸，搭配璀燦光影燈飾，帶動地方觀光。

疫情警戒降至二級，花蓮縣進入觀光微振興階段，各項大型活動將在落實防疫措施下陸續推出，第一波登場的就是太平洋溫泉季，將在10月推出。縣長徐榛蔚日前率觀光處長張志翔、副處長林加昌人，到活動場地瑞穗及安通兩大溫泉區實地會勘。

觀光處長張志翔今天表示，今年的溫泉季活動，除了持續推廣「瑞穗英雄湯」、「安通美人湯」兩大名湯，也建置雙光影主題展區，在瑞穗瑞祥公園對面草坪及安通露天野溪溫泉露頭旁，分別以「瑞穗庭園風」、「安通浪漫風」呈現，以璀璨光影，打造溫泉鄉夜間漫步好景點。