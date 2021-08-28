快訊

新莊40歲女性打高端疫苗4天後 昨突昏倒送醫不治

QA／想改意願打BNT為什麼改不了？ 3大原因致與BNT無緣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑假最後周末搶玩水 基隆大武崙沙灘300人滿額還有排隊

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆大武崙沙灘300人滿額，出入口外還有不少人排隊。圖／陳信助提供
基隆大武崙沙灘300人滿額，出入口外還有不少人排隊。圖／陳信助提供

今天是暑假最後一個周末假日，基隆市各景點也都出現人潮，其中大武崙沙灘26日起才開放游泳，今天天氣很熱，出現大批戲水人潮，限額300人滿額，還有人在管制區外排隊等。

大武崙沙灘今天一早就有戲水人潮，市府在入口處進行管控人數，避免群聚，但因人多，很多人被擋在外面排隊，得等有人離開再叉人進入。

大武崙沙灘26日起開放游泳、浮潛等水域活動，除了在水下，其餘皆需配戴口罩，沙灘仍維持單一出入口，沙灘容留人數最多300人。

附近的海興游泳池27日起開放，除了在水下，其餘皆需配戴口罩。落實實聯制、做好自我防疫管理。

呼籲民眾自帶消毒酒精，活動前進行手部消毒。如巡查或民眾檢舉未落實防疫規定，經查屬實者，封閉該場。

沙灘 口罩 基隆

延伸閱讀

影／抓住暑假尾巴爆遊客潮 溪頭10點起管制人車

暑假尾聲親子出遊增！台南虎頭埤風景區遊客達疫前8成

最後暑假周末！十分瀑布、猴硐停車場已達容量管制線

基隆中山區5千多戶大停電已復電 社區包商挖斷電纜

相關新聞

暑假最後周末搶玩水 基隆大武崙沙灘300人滿額還有排隊

今天是暑假最後一個周末假日，基隆市各景點也都出現人潮，其中大武崙沙灘26日起才開放游泳，今天天氣很熱，出現大批戲水人潮，...

獲中央表揚特優村長吳錫祺 過年送獨居者年菜好暖心

村里鄰長深入地方，對民眾需求幾乎有求必應，宜蘭縣政府今表揚績優及資深村里鄰長共60人，其中提報獲內政部表揚的礁溪鄉三民村...

「萬一感染怎麼辦」台東太麻里鄉公所發2千元振興禮金爆群聚

因應疫情帶來的衝擊，台東縣太麻里鄉公所自籌經費，發放振興禮金2000元給鄉民，今天開始發放，不過，有些發放點卻爆出群聚問...

影／原住民豐年祭傳統祭儀 迎賓舞不減熱情林右昌同樂

基隆市政府民政處今天在在原住民文化會館旁廣場辦理原住民聯合豐年祭活動，雖然因為疫情因素縮小活動規模，但原住民同胞仍不減熱...

花蓮門諾醫院4人獲選模範勞工 持續為東部醫療盡心力

花蓮門諾醫院今年有4名員工獲縣府表揚模範勞工，包括壽豐分院主任周奎學、健保系統課長廖秀珪、護理部黃惠美及長照部陳盈如。院...

基隆中和、復興路無預警3千戶大停電 民眾：熱死人了

基隆市安樂變電所線路今天上午中午約11點半多傳出故障，導致中和路、復興路一帶無預警停電，約有3千多戶，由於天氣炎熱，冷氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。