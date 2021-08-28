暑假最後周末搶玩水 基隆大武崙沙灘300人滿額還有排隊

今天是暑假最後一個周末假日，基隆市各景點也都出現人潮，其中大武崙沙灘26日起才開放游泳，今天天氣很熱，出現大批戲水人潮，限額300人滿額，還有人在管制區外排隊等。

大武崙沙灘今天一早就有戲水人潮，市府在入口處進行管控人數，避免群聚，但因人多，很多人被擋在外面排隊，得等有人離開再叉人進入。

大武崙沙灘26日起開放游泳、浮潛等水域活動，除了在水下，其餘皆需配戴口罩，沙灘仍維持單一出入口，沙灘容留人數最多300人。

附近的海興游泳池27日起開放，除了在水下，其餘皆需配戴口罩。落實實聯制、做好自我防疫管理。

呼籲民眾自帶消毒酒精，活動前進行手部消毒。如巡查或民眾檢舉未落實防疫規定，經查屬實者，封閉該場。