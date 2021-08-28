獲中央表揚特優村長吳錫祺 過年送獨居者年菜好暖心

村里鄰長深入地方，對民眾需求幾乎有求必應，宜蘭縣政府今表揚績優及資深村里鄰長共60人，其中提報獲內政部表揚的礁溪鄉三民村長吳錫祺，幾年前看到中低收入戶獨自買便當圍爐過年，感到心疼，從此他對村內獨居孤苦，自掏腰包購買年菜送到家，讓人暖胃也暖心。

防疫期間，縣府民政處今天的表揚活動採取分流分批進場，表揚特優村里長12人、資深績優村里長2人、資深績優鄰長35人、績優民政人員11人，由專人引導分成四批進場。

縣長林姿妙表示，因新冠肺炎疫情嚴峻，村里鄰長需要配合防疫工作格外辛苦，縣府感謝受獎者無私付出貢獻，帶領民眾齊心抗疫，不管在防疫工作或縣政推動都扮演重要角色，今除了頒發表揚狀外，也特別致贈聯合勸募禮券致謝。

獲獎標準特優村里長必須擔任村里長職務連續4年以上，勤奮為民服務，品德優良；資深績優村里長連續服務年資滿20年以上，具有優良事蹟；資深績優鄰長連續服務年資滿20年以上，熱心協助村里業務。

在特優村里長中，礁溪鄉三民村長吳錫祺、壯圍鄉吉祥村長陳長壬、五結鄉上四村長林祥旺，更同時榮獲縣府提報內政部表揚；其中，62歲的吳錫祺當了共兩屆7年的村長，積極熱心，尤其對中低收入戶特別關心，某年過年圍爐看到一獨居戶中午買兩個便當，一個中午吃、另一個晚上吃，當大家開心圍爐之際，此人卻如此孤寂，從此他對於村內獨居孤苦者，自掏腰包請外燴廚師製作年菜分送給他們，溫暖過好年。

他說，入夏常有颱風豪雨，他都會觀看氣象預報，提醒低窪地區居民留意，必要時撤離家園另做安置；鐵路箱涵兩公尺深，一旦淹水車輛通過時恐滅頂，他也會協助設警戒線或用障礙物擋路口，避免發生意外。

此外，今年有2位「資深績優村里長」分別是蘇澳鎮南成里長張誠烋及三星鄉人和村長廖熖，服務年資已達26年。