快訊

BNT下午2時開放意願登記大當機 接種過第一劑者不能選

BNT今起意願登記！ 第7輪AZ開放29歲以上8/29預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獲中央表揚特優村長吳錫祺 過年送獨居者年菜好暖心

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
宜蘭礁溪鄉三民村長吳錫祺是今年同時榮獲內政部表揚的特優村長。記者戴永華／攝影
宜蘭礁溪鄉三民村長吳錫祺是今年同時榮獲內政部表揚的特優村長。記者戴永華／攝影

村里鄰長深入地方，對民眾需求幾乎有求必應，宜蘭縣政府今表揚績優及資深村里鄰長共60人，其中提報獲內政部表揚的礁溪鄉三民村長吳錫祺，幾年前看到中低收入戶獨自買便當圍爐過年，感到心疼，從此他對村內獨居孤苦，自掏腰包購買年菜送到家，讓人暖胃也暖心。

防疫期間，縣府民政處今天的表揚活動採取分流分批進場，表揚特優村里長12人、資深績優村里長2人、資深績優鄰長35人、績優民政人員11人，由專人引導分成四批進場。

縣長林姿妙表示，因新冠肺炎疫情嚴峻，村里鄰長需要配合防疫工作格外辛苦，縣府感謝受獎者無私付出貢獻，帶領民眾齊心抗疫，不管在防疫工作或縣政推動都扮演重要角色，今除了頒發表揚狀外，也特別致贈聯合勸募禮券致謝。

獲獎標準特優村里長必須擔任村里長職務連續4年以上，勤奮為民服務，品德優良；資深績優村里長連續服務年資滿20年以上，具有優良事蹟；資深績優鄰長連續服務年資滿20年以上，熱心協助村里業務。

在特優村里長中，礁溪鄉三民村長吳錫祺、壯圍鄉吉祥村長陳長壬、五結鄉上四村長林祥旺，更同時榮獲縣府提報內政部表揚；其中，62歲的吳錫祺當了共兩屆7年的村長，積極熱心，尤其對中低收入戶特別關心，某年過年圍爐看到一獨居戶中午買兩個便當，一個中午吃、另一個晚上吃，當大家開心圍爐之際，此人卻如此孤寂，從此他對於村內獨居孤苦者，自掏腰包請外燴廚師製作年菜分送給他們，溫暖過好年。

他說，入夏常有颱風豪雨，他都會觀看氣象預報，提醒低窪地區居民留意，必要時撤離家園另做安置；鐵路箱涵兩公尺深，一旦淹水車輛通過時恐滅頂，他也會協助設警戒線或用障礙物擋路口，避免發生意外。

此外，今年有2位「資深績優村里長」分別是蘇澳鎮南成里長張誠烋及三星鄉人和村長廖熖，服務年資已達26年。

縣府特別感謝此次表揚年紀最長的鄰長，冬山鄉太和村鄰長黃仁維(高齡89歲、年資25年)；服務年資最長的鄰長，壯圍鄉東港村鄰長陳阿枝(服務年資60年、88歲)，老當益壯，以無限願力持續熱心公益，精神令人感佩。

宜蘭礁溪鄉三民村長吳錫祺是今年獲內政部表揚的特優村長。記者戴永華／攝影
宜蘭礁溪鄉三民村長吳錫祺是今年獲內政部表揚的特優村長。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今天表揚勞苦功高的績優及資深村里鄰長，圖中為羅東鎮的資深績優鄰長盧盛興。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今天表揚勞苦功高的績優及資深村里鄰長，圖中為羅東鎮的資深績優鄰長盧盛興。記者戴永華／攝影

獨居 內政部

延伸閱讀

金山財神廟捐贈防疫隔板 北海岸13校受惠

開學急需防疫隔板 新北市議員媒合捐1萬5201個

9/1開學日 林右昌：落實校園防疫請家長放心

雲林「宅配」服務隊到你家 幫長者上網預約疫苗接種

相關新聞

基隆中和、復興路無預警3千戶大停電 民眾：熱死人了

基隆市安樂變電所線路今天上午中午約11點半多傳出故障，導致中和路、復興路一帶無預警停電，約有3千多戶，由於天氣炎熱，冷氣...

獲中央表揚特優村長吳錫祺 過年送獨居者年菜好暖心

村里鄰長深入地方，對民眾需求幾乎有求必應，宜蘭縣政府今表揚績優及資深村里鄰長共60人，其中提報獲內政部表揚的礁溪鄉三民村...

「萬一感染怎麼辦」台東太麻里鄉公所發2千元振興禮金爆群聚

因應疫情帶來的衝擊，台東縣太麻里鄉公所自籌經費，發放振興禮金2000元給鄉民，今天開始發放，不過，有些發放點卻爆出群聚問...

影／原住民豐年祭傳統祭儀 迎賓舞不減熱情林右昌同樂

基隆市政府民政處今天在在原住民文化會館旁廣場辦理原住民聯合豐年祭活動，雖然因為疫情因素縮小活動規模，但原住民同胞仍不減熱...

花蓮門諾醫院4人獲選模範勞工 持續為東部醫療盡心力

花蓮門諾醫院今年有4名員工獲縣府表揚模範勞工，包括壽豐分院主任周奎學、健保系統課長廖秀珪、護理部黃惠美及長照部陳盈如。院...

9月1日~3日 基隆加強取締嚴重違停

基隆市警局因應9月1日將開學，人、車流數量回升，自9月1到3日，針對民眾檢舉違規停車的熱門路段，強力取締嚴重違停。金門民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。