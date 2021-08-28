快訊

板橋大遠百有員工確診 突宣布今天暫停營業

神秘嘉賓是李安！陳樹菊獲《時代》百大 當年就是他引介

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／原住民豐年祭傳統祭儀 迎賓舞不減熱情林右昌同樂

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
原住民豐年祭傳統祭儀，迎賓舞不減熱情林右昌同樂。記者游明煌／攝影
原住民豐年祭傳統祭儀，迎賓舞不減熱情林右昌同樂。記者游明煌／攝影

基隆市政府民政處今天在在原住民文化會館旁廣場辦理原住民聯合豐年祭活動，雖然因為疫情因素縮小活動規模，但原住民同胞仍不減熱情，市長林右昌特別到場與原住民同樂。

原住民聯合豐年祭活動，市長林右昌與民政處長王榆森參與，立委蔡適應也到場；活動開始前，由前總頭目柯金生率各地區頭目舉行迎靈儀式，在祭祖祈福儀式完成後，基隆市原民會館樂舞團則以迎賓舞歡迎大家。

林右昌說，雖然仍在疫情期間，市府秉持傳統與原住民合作舉行豐年祭，這是原住民的文化傳承，絕對不能中斷，也感謝大家配合防疫指引，基隆市的疫情相當穩定，2個月前就開始出現零確診，至今更已經連續17天沒有確診案例。

林右昌表示，市府前一陣子為大家施打疫苗，提供專車及防疫計程車，讓大家都可以很方便地施打疫苗，可能有部分族人因為年齡等因素尚未施打，市府會啟動到家服務措施，若確實不便出門的長輩，將由衛生所到家施打疫苗，有需求的族人都可以透過相關管道向市府反映。

市府民政處表示，原住民聯合豐年祭屬於大型集會群聚活動，歷年參與人數均在千人以上，除傳統祭祖儀式外，重頭戲是族人穿著傳統服飾手牽手跳大會舞，在祭典中也有許多共飲共食的活動；基於保護族人的健康，決定縮小今年原住民聯合豐年祭活動規模，不開放一般民眾入場，僅由各地區頭目代表進行傳統祭祖儀式。

原住民豐年祭傳統祭儀，迎賓舞不減熱情林右昌同樂。記者游明煌／攝影
原住民豐年祭傳統祭儀，迎賓舞不減熱情林右昌同樂。記者游明煌／攝影
原住民豐年祭傳統祭儀，迎賓舞不減熱情林右昌同樂。記者游明煌／攝影
原住民豐年祭傳統祭儀，迎賓舞不減熱情林右昌同樂。記者游明煌／攝影
原住民豐年祭傳統祭儀，迎賓舞不減熱情林右昌同樂。圖／基隆市政府提供
原住民豐年祭傳統祭儀，迎賓舞不減熱情林右昌同樂。圖／基隆市政府提供
原住民豐年祭傳統祭儀，迎賓舞不減熱情林右昌同樂。記者游明煌／攝影
原住民豐年祭傳統祭儀，迎賓舞不減熱情林右昌同樂。記者游明煌／攝影
原住民豐年祭傳統祭儀，迎賓舞不減熱情林右昌同樂。圖／基隆市政府提供
原住民豐年祭傳統祭儀，迎賓舞不減熱情林右昌同樂。圖／基隆市政府提供

原住民 豐年祭 林右昌

延伸閱讀

流浪動物收容住鐵皮屋 林右昌籌1億蓋浪浪豪宅

9/1開學日 林右昌：落實校園防疫請家長放心

外傳9月接閣揆？鄭文燦回應：我還是陪大家在桃園

發振興券或現金好？林右昌：別因政黨各執己見非二選一

相關新聞

基隆中和、復興路無預警3千戶大停電 民眾：熱死人了

基隆市安樂變電所線路今天上午中午約11點半多傳出故障，導致中和路、復興路一帶無預警停電，約有3千多戶，由於天氣炎熱，冷氣...

9月1日~3日 基隆加強取締嚴重違停

基隆市警局因應9月1日將開學，人、車流數量回升，自9月1到3日，針對民眾檢舉違規停車的熱門路段，強力取締嚴重違停。金門民...

這下怎麼辦!?台東太麻里鄉公所發2千元振興禮金爆群聚

因應疫情帶來的衝擊，台東縣太麻里鄉公所自籌經費，發放振興禮金2000元給鄉民，今天開始發放，不過，有些發放點卻爆出群聚問...

影／原住民豐年祭傳統祭儀 迎賓舞不減熱情林右昌同樂

基隆市政府民政處今天在在原住民文化會館旁廣場辦理原住民聯合豐年祭活動，雖然因為疫情因素縮小活動規模，但原住民同胞仍不減熱...

花蓮門諾醫院4人獲選模範勞工 持續為東部醫療盡心力

花蓮門諾醫院今年有4名員工獲縣府表揚模範勞工，包括壽豐分院主任周奎學、健保系統課長廖秀珪、護理部黃惠美及長照部陳盈如。院...

智慧農業輔助品質優 花蓮文旦柚上市外銷逾3000噸

再過一個月就是中秋節，花蓮文旦柚近日上市。生長期間透過智慧農業輔助，產量增加，品質也更好，平均甜度高達13.5度，不僅外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。