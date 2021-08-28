影／原住民豐年祭傳統祭儀 迎賓舞不減熱情林右昌同樂

基隆市政府民政處今天在在原住民文化會館旁廣場辦理原住民聯合豐年祭活動，雖然因為疫情因素縮小活動規模，但原住民同胞仍不減熱情，市長林右昌特別到場與原住民同樂。

原住民聯合豐年祭活動，市長林右昌與民政處長王榆森參與，立委蔡適應也到場；活動開始前，由前總頭目柯金生率各地區頭目舉行迎靈儀式，在祭祖祈福儀式完成後，基隆市原民會館樂舞團則以迎賓舞歡迎大家。

林右昌說，雖然仍在疫情期間，市府秉持傳統與原住民合作舉行豐年祭，這是原住民的文化傳承，絕對不能中斷，也感謝大家配合防疫指引，基隆市的疫情相當穩定，2個月前就開始出現零確診，至今更已經連續17天沒有確診案例。

林右昌表示，市府前一陣子為大家施打疫苗，提供專車及防疫計程車，讓大家都可以很方便地施打疫苗，可能有部分族人因為年齡等因素尚未施打，市府會啟動到家服務措施，若確實不便出門的長輩，將由衛生所到家施打疫苗，有需求的族人都可以透過相關管道向市府反映。