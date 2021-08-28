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花蓮門諾醫院4人獲選模範勞工 持續為東部醫療盡心力
花蓮門諾醫院今年有4名員工獲縣府表揚模範勞工，包括壽豐分院主任周奎學、健保系統課長廖秀珪、護理部黃惠美及長照部陳盈如。院方表示與有榮焉，各部門會持續攜手合作，為提升東部醫療照護盡心力。
花蓮模範勞工頒獎典禮原本在每年5月舉行，今年因為疫情影響，延到8月，近日舉行。來自縣內各行各業112名模範勞工中，門諾醫院就有4人獲表揚，縣長徐榛蔚頒獎時，特別感謝醫療人員在面對變化多端的疫情時的付出與辛勞。
門諾醫院受獎4人中，周奎學服務超過10年，從研究助理一路升到壽豐分院行政部主任，帶領團隊進行節能研究成果獲肯定。他自身也是抗癌鬥士，不僅分享抗癌經驗，還抽空擔任鳳凰志工參與救護、到社區指導急救課程，將專業回饋醫院與社區。這次得獎，他歸功於全體醫院團隊，並說，很慶幸自己在醫院服務，能夠即時將溫暖傳遞給需要幫助的人，陪著他們勇敢看待生命中的每一個課題。
健保系統課長廖秀珪是北部人，移居到花蓮，服務20年。她說，醫療是團隊工作，這次獲獎是肯定，也是繼續下去的動力；長照專員陳盈如則是負責長照業務以及多項跨領域計畫推動；護理長黃惠美投入護理工作21年，向來以「做好每一件事」為工作態度，病人康復、家屬暖心回饋就是她持續從事護理工作的最大動力。
門諾醫院表示，模範勞工表揚不僅是對獲獎同仁的肯定，院方也與有榮焉，期盼各部門攜手合作，持續為東部醫療照護的提升盡一分心力。
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