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花蓮義民節登場 客鄉親鄉依古禮祭祀祈求早日擺脫疫情

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣義民節祭祀大典，今天在義民堂舉行，多位客家鄉親到場，典禮後將祭品捐贈給華山基金會。圖／花蓮縣政府客家事務處提供
花蓮縣義民節祭祀大典，今天在義民堂舉行，多位客家鄉親到場，典禮後將祭品捐贈給華山基金會。圖／花蓮縣政府客家事務處提供

花蓮有為數不少的客家族群，縣政府每年舉辦義民節活動，發揚客家文化，今天在花蓮義民堂依古禮舉行祭祀大典，由立法委員傅崐萁也是義民堂榮譽主委代表主祭、縣內客家鄉親多人到場共同祭祀，祈求風調雨順，早日擺脫新冠疫情

客家子弟傅崐萁在擔任花蓮縣長時十分重視客家信仰，民國99年成立客家事務處，並從新竹縣褒忠義民總廟，分香到花蓮縣客家文化會館祭祀；8年前開始舉辦義民節活動，每年客家鄉親齊聚義民堂，一同祭祀義民爺。

花蓮縣政府客家處長彭偉族說，今年因兼顧防疫，經花蓮義民堂及各客屬會等單位決議，將傳統祭儀與活動分開，藉此分散人流。奉飯活動在22日已經開跑，由花蓮義民堂管理委員會、花蓮縣客屬會、吉安分會、花蓮市分會、新城分會及花蓮縣客家文化研究推展協會等各單位代表至花蓮義民堂輪值奉飯五天。

祭祀大典則在今天依古禮登場，因疫情限制參加人數，包括客委會、縣內客屬會、多位縣議員等到場，典禮由立委傅崐萁主祭，全程以客語恭讀疏文，循客家古禮進行五獻禮，典禮後將祭品捐贈給華山基金會。

彭偉族說，義民節連辦8年，傳承客家文化，也希望吸引年輕族群感受義民信仰底蘊，增進文化認同。接下來在富里鄉竹田義民亭及鳳林鎮長橋褒忠義民亭，也會延續舉辦祭祀祈福活動，邀請客家鄉親參與，讓義民精神永續流傳。

客家文化 傅崐萁 疫情

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