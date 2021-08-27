智慧農業輔助品質優 花蓮文旦柚上市外銷逾3000噸

再過一個月就是中秋節，花蓮文旦柚近日上市。生長期間透過智慧農業輔助，產量增加，品質也更好，平均甜度高達13.5度，不僅外銷商青睞，更有10多家電商來到產地拉貨，預計外銷中國大陸、日本、新加坡、加拿大等地至少3000公噸。

花蓮瑞穗鄉是台灣文旦柚重要產地，外銷數量更占全台6、7 成。今年果品近日採收上市，縣府今邀台灣女婿藝人吳鳳代言，與縣長徐榛蔚、農糧署東區分署長徐煇妃、立委鄭天財、縣議員蔡依靜、周駿宥等人，一同宣布文旦柚開賣。

農業處長吳昆儒說，縣府引入智慧農業，利用土壤檢測器檢測土壤含水率，連結自動灌溉設備，讓產量成長2成；再搭配全台唯一的糖度檢測儀器，透過紅外線掃瞄，可用非破壞性方式鑑定，讓果品品質保持均一的水準。

吳昆儒說，過去果品偏大果，今年開始慢慢朝向600至700公克的黃金比例生產，不只銷售國內，在外銷市場也很受好評。

今年有12家外貿商、電商平台到瑞穗拉貨，外銷包括日本、加拿大、新加坡、中國大陸等國，其中日本外銷數量從去年3公噸大幅提升到超過50公噸，整體外銷量預計超過3000公噸。

花蓮在地文旦復興創辦人劉瑞祺今年也預計採購200噸花蓮文旦，除做甜點伴手禮，大部分用在文旦手工皂、洗手乳及洗碗精等生活用品。