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花蓮文旦柚引進智慧農業種植 產量品質更穩定

中央社 / 花蓮縣27日電

花蓮文旦柚進入採收期，花蓮縣政府農業處長吳昆儒指出，今年東部天氣穩定，加上引進智慧農業科技，品質、產量都提升，外銷商詢問度很高。

花蓮縣政府今天下午在瑞穗鄉農會童之園舉辦文旦柚收成上市記者會，包括在地農友、農糧署東區分署長徐煇妃、電商、加工業者及今年花蓮文旦柚代言人吳鳳等人出席。

吳昆儒指出，今年花蓮氣候穩定，去年協助青農發展智慧農業，利用土壤監測器、自動灌溉設備，種植更精準，各區產量較去年提升約1成5，且果品多為600至700公克的黃金比例，品質更穩定。

吳昆儒說，加上去年啟用的非破壞性糖度檢測儀，更精準、快速檢測文旦柚品質，也是今年外銷市場青睞的原因，今年共有12家電商指名花蓮文旦柚。

花蓮縣政府去年起與國立清華大學合作，設立智慧農業戰情室，與專家學者合作種植有機蔬菜、有機咖啡、有機稻米及有機文旦柚等4大品項。

徐煇妃指出，今年農委會將補助瑞穗鄉農會，收購400公噸大果，加工製作成精油，保障柚農收入。

文旦 電商 農會

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