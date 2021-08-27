花東基金3億元經費 興建台東31個部落聚會所

改善部落生活空間及促進文化傳承。總統蔡英文上任後，國家發展委員會規劃花東基金新台幣3億餘元，自民國105年起在台東興建31個部落聚會所，預計在民國113年內完成。

台東縣籍立法委員劉櫂豪今天走訪台東數個原住民部落聚會所，聽取當地部落進一步需求。

劉櫂豪表示，總統蔡英文自105年上任後，極為重視提升原住民族權益與文化保存，持續推出各項原住民族政策，並以國家發展委員會花東基金特別規劃新台幣3億元，整建台東縣內部落聚會所，預計8年內於台東縣內興建規劃31個部落聚會所，改善生活空間也促進文化傳承。

劉櫂豪表示，聚會所是部落公共生活重要場域，不僅供部落舉辦歲時祭儀和各項活動，平時也能作為部落族民聚會、交流、運動場所，是凝聚部落設施。民進黨政府上任以來，持續致力提升部落整體生活品質，軟硬體設施全面升級。

劉櫂豪表示，今年除東河鄉發富谷部落外，還有長濱鄉長光部落、池上鄉慶豐部落、太麻里鄉德其里部落聚會所已經完工啟用，陸續還有成功鄉玉水橋部落、池上鄉福原部落、蘭嶼鄉椰油部落聚會所，都預計在今年陸續落成。

劉櫂豪強調，總統蔡英文極重視台灣原住民族權益提升，持續提出文化保存和部落基礎設施建設政策，除以花東基金建設部落聚會所，還有以前瞻基礎建設計畫進行文化健康站的設立、推動「原住民族語言發展法」、成立「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」等。

另外，原住民族委員會預算近5年提升近2成，充分顯示政府的重視。期盼原住民族文化最美麗台灣瑰寶能永遠傳承流傳下去。