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日前火燒山 花蓮親不知子海上古道續封閉園區部分開放

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉親不知子海上古道上方山壁日前起火，目前邊坡仍不穩定，有零星落石。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉親不知子海上古道上方山壁日前起火，目前邊坡仍不穩定，有零星落石。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮人氣景點豐濱鄉親不知子海上古道，8月24日因火燒山，封閉至今。豐濱鄉公所檢視過後，決定採部分開放，園區內22號橋往北，含古道範圍在內，因山坡尚有零星落石暫不開放，但入口處到22號橋安全，28日起開放遊客入園賞景。

親不知道海上古道沿著台11線新磯隧道南端峭壁闢建，全長150公尺，分為原有古道及20公尺天空步道，20公尺長的天空步道，每年吸引數十萬人前往沿古道欣賞無敵海景。

8月24日上午，古道上方山壁起火，空勤直升機、消防人員及花蓮林管處森林救火隊出動救火，花了7個多小時，火勢在下午4時30分撲滅。

火警發生後，豐濱鄉公所立即疏散遊客並封閉園區，幸無人受傷；後續因安全考量，再封園3天到27日，以全面檢視安全。

鄉公所今天表示，經勘查，22號以北為受損範圍，隧道南北洞口及古道等山坡處邊坡不穩定，仍有零星落石，為確保遊客安全，受損範圍含海上古道及隧道內賣店等，持續封閉，將等水保技師評估安全後才會重新開放。

但園區入口到22號橋，因沒有危險，28日起開放供遊客入園遊憩，可在園區內賞海景及裝置藝術品，入園會收取停車費。

花蓮縣豐濱鄉親不知子海上古道，受日前火燒山影響，邊坡仍不穩定，有零星落石。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉親不知子海上古道，受日前火燒山影響，邊坡仍不穩定，有零星落石。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉親不知子海上古道，受日前火燒山影響，28日起僅開放到22號橋，22號橋以北含古道在內持續封閉。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉親不知子海上古道，受日前火燒山影響，28日起僅開放到22號橋，22號橋以北含古道在內持續封閉。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉親不知子海上古道，受日前火燒山影響，28日起僅開放到22號橋，22號橋以北含古道在內持續封閉。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮縣豐濱鄉親不知子海上古道，受日前火燒山影響，28日起僅開放到22號橋，22號橋以北含古道在內持續封閉。圖／豐濱鄉公所提供

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