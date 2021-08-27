宜蘭縣備戰下周開學 各校備隔板、環境大消毒

下周三就要開學，宜蘭縣政府環保局攜手各鄉鎮市公所防疫消毒大隊，今起到8月31日全面展開縣內116所學校環境消毒。為確保開學後的校園環境衛生安全，縣長林姿妙特別前往古亭國小視察防疫工作、物資整備情形，她表示，除了周遭環境，也針對暑假期間開放民眾使用的公共空間進行加強，讓家長能安心送子女上學。

宜蘭縣政府備戰開學日不鬆懈，為讓師生更安心回到學校，環保局與各鄉鎮市公所防疫消毒大隊將校園環境消毒列為重點工作，不只學校周遭，暑假開放民眾使用的川堂、洗手台、廁所、校園運動設施等公共設施，都會進行加強消毒，以維護師生健康。

教育處強調，各校成立校園防疫小組，擬定防疫措施、備妥口罩、消毒酒精、體溫量測器等防疫物資。校方也就學生經常接觸的教室門把、桌面、電燈開關等，進行定時加強消毒，並設置相關門禁措施，入校訪客須落實實聯制、量測體溫，以及口罩等防疫作為。

除了向中央爭取防疫補助460萬元，縣府再加碼216萬元，讓全縣國中小、幼兒園近4萬學童「生生有隔板、班班有自動感應體溫檢測機」，藉以升級校園防疫規格。教育處表示，隔板由各校依標準規格自行購買，倘若已有隔板，經費可轉作口罩、耳溫槍等相關防疫物資採購。

宜蘭縣約9成3的高中職以下、幼兒園老師已完成第一劑疫苗施打，共有8349人，目前尚有約600位未接種。教育處長王泓翔說，部分老師先前因故沒打疫苗，在開學前會再做最後一波集中施打，以確保達到9成5以上的接種率。若老師再因故沒來或有特殊考量，縣府安排陽明交大醫院、羅東博愛醫院社區篩檢站，提供免費PCR檢測服務。他說，目前國內疫情穩定，鼓勵老師盡快施打疫苗。

教育處表示，宜蘭縣停課標準與中央一致，1人確診全班停課、2人確診全校停課，時間均為14天，各校若有特殊情形，可報教育處，縣府會有彈性作為。另外提醒家長不得進入校園，在學童出門上課前，主動量測體溫、關心其身體狀況，若有不適請在家休息或盡速就醫，以確保校園安全環境和師生健康。 林姿妙特別前往古亭國小視察防疫工作、物資整備情形，她表示，除了周遭環境，也針對暑假期間開放民眾使用的公共空間進行加強，讓家長能安心送子女上學。記者林佳彣／攝影 縣府近日積極向中央爭取防疫補助，透過專款和加碼補助各國中小「生生有隔板、班班有自動感應體溫檢測機」。記者林佳彣／攝影 宜蘭縣政府環保局攜手各鄉鎮市公所防疫消毒大隊，今起到8月31日進行縣內116所學校環境消毒。記者林佳彣／攝影 宜蘭縣各校依標準規格自行購買，倘若已有隔板，防疫經費可轉作口罩、耳溫槍等相關防疫物資採購。記者林佳彣／攝影

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