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政府規畫3億經費 預計8年內興建台東31個部落聚會所

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
國家發展委員會規畫花東基金3億元經費，整建台東縣內原鄉部落聚會所，預計8年內興建31個部落聚會所，改善部落生活空間及促進文化傳承。立委劉櫂豪（前）說，自蔡英文總統上任以來，極度重視原住民族權益提升。圖／劉櫂豪辦公室提供
國家發展委員會規畫花東基金3億元經費，整建台東縣內原鄉部落聚會所，預計8年內興建31個部落聚會所，改善部落生活空間及促進文化傳承。立委劉櫂豪（前）說，自蔡英文總統上任以來，極度重視原住民族權益提升。圖／劉櫂豪辦公室提供

國家發展委員會規畫花東基金3億元經費，整建台東縣內原鄉部落聚會所，預計8年內興建31個部落聚會所，改善部落生活空間及促進文化傳承。立委劉櫂豪說，自蔡英文總統上任以來，極度重視原住民族權益提升。

劉櫂豪說，政府藉由花東基金匡列總經費3億元，8年內興建及規畫31個部落聚會所，今年除發富谷部落，另有長光、慶豐、德其里部落聚會所已完工啟用，陸續還有水橋、福原及椰油部落等預計今年陸續落成。

聚會所是原鄉部落公共生活的重要場域，不僅供部落舉辦歲時祭儀和舉辦各項活動，平時也能作為族民聚會、交流、運動的場所，是凝聚族民的重要設施，也是蔡英文總統自2016年上任後，極為重視的工作。

劉櫂豪表示，政府除建設部落聚會所，還有前瞻基礎建設計畫進行文化健康站的設立、原住民族語言發展法推動與原住民族歷史正義與轉型正義委員會的成立等，同時原民會預算近5年也提升近2成。

原住民 劉櫂豪 蔡英文

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