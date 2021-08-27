花蓮家扶助學金資助上千名弱勢生 仍有4成缺口

花蓮家扶中心每學期資助逾900名學生獎助學金，減輕弱勢家庭就學負擔，今年因COVID-19疫情影響，捐款減少，但申請案件增加1成，獎助學金目前仍有4成缺口。

花蓮家扶中心今天邀請受扶學生分享受助心路歷程，采菱因父母離異，家中經濟陷入困難，國小期間接受家扶協助直到大學畢業。

她說，家扶提供獎助學金及社工關懷，陪伴她穩定就學、成長，今年她如願以「社工老師」身分回到花蓮家扶，有著穩定工作可以減輕媽媽負擔，現在換她來協助孩子們實現夢想。

花蓮家扶中心主任施政延指出，今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，社福單位普遍面臨需求增加、捐款減少的困境，以獎助學金為例，往年申請個案約900件，今年已達1050件，預計發放總金額新台幣928萬元。

施政延說，獎助學金按年齡層不同，金額也不一樣，每學期大專生2萬元、高中生6000元助學金，國中小則以獎學金方式發放，1000元至2000元不等，每年開學後發放。

施政延說，距離預定發放時間還有約2週時間，目前資金缺口仍有4成，希望社會大眾支持，捐款幫助孩子們穩定求學，捐款資訊可至家扶基金會花蓮家扶中心官網查詢。