開學在即助學金缺口近400萬 花蓮家扶籲支持孩子就學

花蓮家扶中心長年資助弱勢學生，幫助他們穩定就學。今年受疫情衝擊，捐款減少，但申請助學金的個案增加1成突破1000件，眼見開學在即，助學金仍有近400萬元缺口，家扶中心號召大眾愛心支持，長期捐助的善心捐款人也來相挺，呼籲幫助孩子們實現夢想。

家扶中心在每學期開學時提供國小到大專助學金，依年齡從1000元到20000元不等，讓清寒學生支付註冊、學雜費、生活費等，不因家境中斷求學路。

自立青年江采菱就是受到家扶幫助翻轉生命的一個例子，她因父母離異，從小學開始就受到家扶幫助，穩定就學15年，今年從東華大學畢業，也接力傳愛，回到家扶成為社工老師，幫助更多像她一樣的孩子實現夢想。

花蓮家扶中心主任施政延說，以往每學期助學對象約900人，今年因疫情關係增加到1050人，預計需要928萬元，但距開學只剩幾天，仍有4成缺口，還需要378萬元。