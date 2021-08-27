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開學在即助學金缺口近400萬 花蓮家扶籲支持孩子就學

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
開學在即，花蓮家扶中心要發放給清寒學子的助學金仍有近400萬元缺口，今天呼籲社會大眾支持。記者王燕華／攝影
開學在即，花蓮家扶中心要發放給清寒學子的助學金仍有近400萬元缺口，今天呼籲社會大眾支持。記者王燕華／攝影

花蓮家扶中心長年資助弱勢學生，幫助他們穩定就學。今年受疫情衝擊，捐款減少，但申請助學金的個案增加1成突破1000件，眼見開學在即，助學金仍有近400萬元缺口，家扶中心號召大眾愛心支持，長期捐助的善心捐款人也來相挺，呼籲幫助孩子們實現夢想。

家扶中心在每學期開學時提供國小到大專助學金，依年齡從1000元到20000元不等，讓清寒學生支付註冊、學雜費、生活費等，不因家境中斷求學路。

自立青年江采菱就是受到家扶幫助翻轉生命的一個例子，她因父母離異，從小學開始就受到家扶幫助，穩定就學15年，今年從東華大學畢業，也接力傳愛，回到家扶成為社工老師，幫助更多像她一樣的孩子實現夢想。

花蓮家扶中心主任施政延說，以往每學期助學對象約900人，今年因疫情關係增加到1050人，預計需要928萬元，但距開學只剩幾天，仍有4成缺口，還需要378萬元。

包括花蓮家扶扶助委員會、玉里區扶委會、蕭氏企業、利東工礦、錦全建設、華榮慈惠堂及花蓮縣婦女成長關懷協會等善心捐款人，今天與花蓮家扶中心一同站出來，希望各界幫助，捐款資訊可上花蓮家扶中心官網查詢。

開學在即，花蓮家扶中心要發放給清寒學子的助學金仍有近400萬元缺口，今天呼籲社會大眾支持。記者王燕華／攝影
開學在即，花蓮家扶中心要發放給清寒學子的助學金仍有近400萬元缺口，今天呼籲社會大眾支持。記者王燕華／攝影

家扶中心 捐款 疫情

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