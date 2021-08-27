影／基隆放水燈過後 塑膠電線電燈、大批金紙藏海底

傳承167年的雞籠中元祭重頭戲望海巷放水燈過後，一個個水燈頭點燃熊熊烈火後被推向海中，吸引很多民眾爭睹。但國立海洋大學教育研究所嚴佳代助理教授下海查看發現，底座有使用保麗龍，海底有很多塑膠電線、燈具、金紙等，對海底生物及環境造成很大的影響，建議應有一些規範，使用環保材質。

市府文化局表示，中元祭科儀部分都是由主普姓及各宗親會負責，放水燈是中元祭最重要的科儀之一，尊重宗親會的對傳承的延續及決定。環保局長賴煥紘說，以後會再和宗親會討論，可以使用一些可以分解的材質，兼顧文化傳承與環境永續來進行。

「這個電線都沒有拆開，在水裡面，還有很多金紙，金紙可分解，但電線就一直會存在海底」，潛水人員在放水燈後的隔天，發現岸邊都清得很乾淨了，但海底有很多塑膠製的電線、燈具，以及整捆沒燒到的紙錢沉在海底。

嚴佳代說，中元祭是非常重要文化資產，但隨著時代的演進，發現非常多值得探討的永續觀點，底座是很大的關鍵問題，為了讓水燈頭浮起來，早期會用保麗龍，現在已經減少，但還是有使用保麗龍當底座，保麗龍融化也不會消失，就一直留在海底，造成很大的影響。

嚴佳代表示，其次水燈頭為了更華麗，水燈裝飾有電線、電燈等，在下水前都沒有拆除，燃燒後馬上就沉在海底，應檢討在水燈的設計有一些規範，燒掉的東西就在海底，不會消失，也不會結束，好兄弟也不會拿走。海底很多冥紙都是整疊的，沒有燒掉也沒有化掉。