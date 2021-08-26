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流浪動物收容住鐵皮屋 林右昌籌1億蓋浪浪豪宅

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
流浪動物收容鐵皮屋，林右昌籌1億打造浪浪豪宅明年啟用。圖／基隆市政府提供
流浪動物收容鐵皮屋，林右昌籌1億打造浪浪豪宅明年啟用。圖／基隆市政府提供

基隆流浪動物收容場所只有一棟鐵皮屋，市長林右昌看了不捨，特別籌措近1億元經費改建為「浪浪豪宅」，預計明年5月完工啟用，可收容150隻狗、50隻貓，有2千多坪的戶外活動空間。

由於日前才發生走私未檢疫品種貓被依法安樂死的不幸事件，林右昌關心流浪動物問題，看到基隆的流浪動物收容場所目前只有一棟鐵皮屋，十分簡陋，特別籌措近1億元經費改建，今天下午由市府產業發展處長黃健峰陪同前往視察改建工程進度，目前工程實際進度55.57%，比預定進度47.29%略微超前。

林右昌往施工中的寵物銀行以及目前的收容場內視察，寵物銀行改建完成之後，每隻犬隻的收容空間將大幅增加為7.5平方公尺，比中央規定的5平方公尺還多了一半，比起現況更是增加好幾倍，還有2千多坪的戶外活動空間，可以讓志工帶著毛小孩在戶外活動。

林右昌說，完工後的寵物銀行，預計可收容150隻狗、50隻貓，包括犬舍跟動物醫院的空間都有大幅改善，從目前的鐵皮屋變成「浪浪豪宅」，預計明年5月完工啟用。

林右昌表示，希望社會大眾都要「以領養代替購買」，這樣才能杜絕非法走私的業者，減少不必要的遺憾；他也特別叮囑動保所的同仁，要把寵物銀行變成「生命教育」場域，跟學校教育還有社大結合。

林右昌指出，愛護動物不僅是尊重生命，更是文明社會的價值體現，看到現場有好幾位家長帶著國小的孩子來擔任動保志工，他除了表示欣喜，更希望能集結更多人的力量，一起來愛護動物。

產發處表示，完工後的寵物銀行不只有動物收容功能，更兼具醫療照護、生命教育、人與動物互動交流的使命，讓寵物銀行的設立，創造出具有動物生命尊重關懷與認知教育的多功能場所，將成為北北基首屈一指的現代化收容所，並為動物保護豎立標竿。

流浪動物收容鐵皮屋，林右昌籌1億打造浪浪豪宅明年啟用。圖／基隆市政府提供
流浪動物收容鐵皮屋，林右昌籌1億打造浪浪豪宅明年啟用。圖／基隆市政府提供
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流浪動物收容鐵皮屋，林右昌籌1億打造浪浪豪宅明年啟用。圖／基隆市政府提供
流浪動物收容鐵皮屋，林右昌籌1億打造浪浪豪宅明年啟用。圖／基隆市政府提供
流浪動物收容鐵皮屋，林右昌籌1億打造浪浪豪宅明年啟用。圖／基隆市政府提供
流浪動物收容鐵皮屋，林右昌籌1億打造浪浪豪宅明年啟用。圖／基隆市政府提供

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